“No es negociable”: Alexis Vega y Uriel Antuna fueron separados de Chivas indefinidamente por fiesta durante la pandemia

(Video: Instagram@AlexisVega.9)

Después de que la noche del 21 de agosto se difundiera un video en donde se podía ver a Uriel Antuna y a Alexis Vega, ambos jugadores de las Chivas de Guadalajara, en una fiesta, la dirección deportiva del equipo tomó la determinación de separar de manera indefinida a ambos jugadores.

El club informó de esto a través de un comunicado, en donde puntualizó que la determinación se había tomado tras una investigación interna de los hechos, por lo que los futbolistas no viajarán a Toluca para disputar el partido correspondiente a la jornada 6 del torneo Guard1anes 2020, además de que recibirán una multa económica.

“En Chivas queremos inspirar a México y para ello buscamos profesionales dentro y fuera de la cancha, en todos los niveles, desde jugadores hasta cuerpo técnico, directiva y staff; no descansaremos hasta que todos tengamos claro que portar esta playera y defender nuestro escudo requiere compromiso y profesionalismo 24/7. Eso no es, ni será, negociable”, sentenció el equipo.

Las medidas disciplinarias se tomaron, pues en redes sociales Vega habría publicado un video (mismo que borró posteriormente) en donde se les veía tomando lo que parecía una bebida alcohólica durante la celebración del cumpleaños número 23 de Antuna, al tiempo que ambos cantaban música de banda.

Los jugadores no jugarán en el partido en contra de Toluca en la jornada 6 del torneo mexicano. (Foto: Cuartoscuro)

Tras la controversia que se generó por ese material audiovisual, el “Brujo”, como le apodan a Antuna, subió un par de imágenes a su cuenta de Instagram en donde se le podía ver con su esposa y su hija acostados: “Para que no digan y empiecen, estoy en casa con mis amores”, escribió el futbolista.

El mediocampista como el delantero del Rebaño Sagrado estaban contemplados en el once inicial de Víctor Manuel Vucetich para el encuentro con los Diablos Rojos, no obstante, su indisciplina no les permitirá cumplir con el compromiso, a pesar de que tanto el director deportivo, Ricardo Peláez, como el director técnico, han recalcado la importancia de respetar las reglas del plantel.

Si bien en los videos no se muestra que hubiese una gran concentración de personas en la fiesta, cabe destacar que ambos contrajeron la COVID-19 hace algunas semanas. Antuna incluso reveló algunos de los síntomas que afectaron a su salud durante ese periodo.

Información en desarrollo...