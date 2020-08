La historia de Anderson Julio, el futbolista que acosó a una mujer mexicana y acusó que todo fue un “montaje”

Anderson Julio, futbolista ecuatoriano de Atlético de San Luis (Foto: Twitter/ @AtletideSanLuis)

Hace unos días, Frida Berridi publicó en su cuenta de Twitter que un hombre la había contactado por Instagram para “ligarla”. Sin embargo, en las capturas de pantalla que tomó, evidenció que el hombre en cuestión tenía pareja.

El nombre de esta persona es Anderson Julio, futbolista del Atlético de San Luis. “No sé cómo me haya encontrado por Instagram, pero decidió escribirme por ahí porque tengo todas mis cuentas abiertas”, comentó Frida en entrevista con Infobae México.

En la conversación, Julio dijo que estaba soltero. No obstante, Frida le mostró una foto del perfil del jugador donde estaba con su pareja y su hijo. “Me metí a ver su cuenta y me di cuenta que tenía un hijo recién nacido y pareja. Yo pensé que era su esposa. Al preguntarle me dijo que no era su esposa, sino su novia. Entonces dije: ‘Qué chistoso, qué vivo’”, señaló Berridi.

La publicación original de Frida Berredi (Foto: Twitter/ @fridaberredi)

Molesta por la actitud del deportista, Frida decidió subir la conversación a Twitter, que en pocas horas se hizo viral. Hasta el domingo, la publicación tiene más de 144,000 me gusta, más de 19,000 retuits y comentarios.

Creo que entre más fama y poder tengan estas personas se les hace más fácil hacer este tipo de situaciones

Luego de la viralización de la publicación, Julio contestó con un comunicado de prensa en su cuenta de Instagram. “Desmiento categóricamente haberle escrito a la persona que ha publicado supuestos mensajes entre ella y yo”, indicó el mediocampista ecuatoriano.

Conversaciones entre Berridi y el jugador de Atlético San Luis (Foto: Especial)

Atribuyó que los mensajes que envió se debieron a un hackeo de su cuenta y “se trata de un burdo montaje”. “Emprenderemos acciones legales de manera inmediata contra la persona que, de manera malintencionada, ha viralizado una inexistente conversación”, detalló el sudamericano.

“Estuvo fatal”, comentó Frida sobre el comunicado de Anderson. “No tengo necesidad de hacer algún tipo de montaje o de ganarme fama como muchos me decían. Siempre estuve muy tranquila, pero sobre todo firme por la situación”, agregó.

Al ver la respuesta del volante ofensivo, Berridi grabó su pantalla para dejar cómo evidencia las conversaciones y volvió a subirla a sus redes sociales. “Después se dio cuenta y decidió eliminar todo lo que estaba en su perfil”, acotó la mujer.

Comunicado de Anderson Julio (Foto: Especial)

Y es que la cuenta oficial de Anderson Julio (@anderson11aj) ahora es privada. Además, el contenido fue borrado, así como la foto de perfil y la descripción.

Más tarde, una cuenta de Twitter con el nombre del jugador le comentó a Frida que ella era una “mentirosa”. El usuario aseguró que la conoció en un bar cuando estaba en estado etílico, pero después la cuenta fue eliminada.

“Se supone que esa cuenta es falsa. Gente me dijo que no era el Twitter oficial de él, que era una persona haciéndose pasar por él”, apuntó Berredi sobre este usuario, además de aclarar que tampoco conoció al futbolista en persona.

Anderson Julio puso en privado su cuenta de Instagram y borró toda su información (Foto: Twitter/ @AtletideSanLuis)

Por último, Frida señaló que ya no ha vuelto a hablar con Anderson Julio. “Yo lo tengo bloqueado hasta la fecha. Ya no me ha contactado él, su manager ni el club para disculparse”, concluyó.

Hasta el momento, Atlético de San Luis no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, una fuente dentro del club señaló a Infobae México que no habrá una postura “porque son temas personales del jugador” y que Anderson no dará más declaraciones al respecto.

