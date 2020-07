El doble discurso de la Liga MX sobre la violencia de género (Foto: Cuartoscuro)

A principios de año, Renato Ibarra, ex jugador de América, fue detenido por las autoridades mexicanas y acusado de violencia familiar, así como de tentativa de feminicidio en contra de su ex pareja Lucely Chalá. Sin embargo, tras un extraño juicio, el futbolista salió del Reclusorio Oriente y hasta pudo contratarse con otro club: el Atlas.

“Es una contradicción de la Liga y sus campañas contra la violencia por velar la salud de la mujer. Todas estas frases de estar en contra de violencia previa a los partidos que te dicen bien bonitas pero que a la hora de las acciones no se toman ninguna medidas”, lamentó Adrianelly Hernández, periodista del medio especializado Diosas Olímpicas, en entrevista con Infobae México.

La Liga MX ha realizado varias campañas, como el protocolo de salida de la jornada 9 del Clausura 2020, con motivo del Día de la Mujer. “No a la violencia de género”, rezaba una pancarta que apareció en la foto tradicional antes del inicio del partido.

Ibarra fue detenido por las autoridades mexicanas y acusado de violencia familiar, así como de tentativa de feminicidio (Foto: Cuartoscuro)

“Es triste, porque comienzas a normalizar la violencia. ‘Bueno, si te pega tu marido, eso queda dentro de tu casa, al cabo qué’. Como figura pública o como futbolista, él tiene derecho a jugar: sí. No estamos diciendo que no tiene derecho a jugar, estamos diciendo cómo normalizamos la violencia”, Olga Trujillo, editora de Diosas Olímpicas, en entrevista con Infobae México, sobre el caso Ibarra.

Sale alguien que golpea a una mujer y dice: ‘Bueno, pues al cabo que en mi trabajo soy muy bueno, quién me puede juzgar por eso’

Adrianelly señaló que Renato, en vez de estar jugando, debería estar cumpliendo una suspensión que incluya recibir una rehabilitación. Algo parecido a cuando un futbolista recibe una sanción por ingerir sustancias prohibidas.

La Liga MX ha hecho varias campañas como el protocolo de salida de la jornada 9 del Clausura 2020 (Foto: Twitter/ @ClubAmerica)

“No puede ser de ‘es que todos merecemos una segunda oportunidad’; esa frase nuevamente minimiza la situación que fue muy grave. ‘Es que la esposa aceptó el acuerdo’. Si acordaron algo, qué bueno para que la víctima se quite de un proceso lastimoso para ella, pero eso no elimina todo lo que sucedió”, acotó.

Y es que en México los números de la violencia contra las mujeres son alarmantes. Nada más entre enero y mayo del 2020 hubo 39,993 mujeres víctimas de algún delito, donde el 56% sufrió lesiones dolosas, de acuerdo con cifras oficiales.

Asimismo, de enero a abril, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó un total de 308 feminicidios. Esto significó un aumento, ya que en el mismo periodo de 2019 fueron 305 las víctimas.

Muestras del estigma social y el acoso sexual

Jugadoras de Chivas celebran y levantan su primera copa en la Liga MX Femenil en el Apertura 2017 (Foto: Cuartoscuro)

Hace unos días, Estefanía Fuentes, jugadora mexicana del Sassuolo de Italia, discutió con un usuario en Twitter. “Es que a nadie le importa el equipo femenil, no nos engañemos”, dijo el hombre en la red social.

La ex jugadora del club América le contestó con los números históricos que logró el fútbol femenil a lo largo de tres años. Más de 33,000 personas en el Azteca (uno de los recintos más emblemáticos del mundo) un martes en horario laboral. Por otra parte, el Volcán (Estadio de Tigres) consiguió el tercer lugar de mejores asistencias a partidos de fútbol femenil internacional en 2018.

“Alguien tenía que ir a verles las nalgas”, fue la respuesta de otro usuario a la publicación de la mexicana.

Un caso parecido es el que sufre Norma Palafox, goleadora de las Chivas de Guadalajara. En vez de que se hable sobre su desempeño en la cancha, a la jugadora la destacan por su físico.

Palafox ha denunciado acoso (Foto: Fernado Carranza/ Cuartoscuro)

Basta con buscar el nombre de la jugadora en Google. “Norma Palafox enciende Instagram…”, “Norma Palafox enciende TikTok…”, “Norma Palafox presume increíble figura…”, son algunos de los titulares de los medios de comunicación de los últimos cinco días con respecto a la publicación de este artículo.

“Sabemos que mucho tiene que ver con su imagen, es positivo para que sus marcas se atraigan y entonces puedan hacer patrocinio y las otras jugadoras puedan tener acceso a ello, sin embargo, lo que se vende es otra cosa”, detalló Olga.

De hecho, la jugadora ha hecho pública su incomodidad por los comentarios que recibe en redes sociales. “Quiero ser futbolista, no estoy para ser modelo, si hubiera sido modelo no estaría aquí todos los días bajo el sol queriendo hacer cosas. Se presentan algunas situaciones, pero yo quiero lograrme como futbolista. Soy sincera, me duele porque no nada más soy yo, hay muchas mujeres y no nada más en el fútbol”, dijo en una entrevista con el diario AS en mayo.

“Son mujeres que han estado luchando en contra de todos estos estereotipos", comentó Olga Trujillo (Foto: Cuartoscuro)

Estos sólo son algunos ejemplos de los comentarios y situaciones que abundan en la Liga MX Femenil, así como de sus futbolistas. “Son mujeres que han estado luchando en contra de todos estos estereotipos, sobre todo contra el machismo y todo lo que tiene que ver con la violencia”, opinó Olga.

“Incluso colegas de los medios decían: ‘Esta Liga va a durar seis meses. ¿Por qué se les ocurre el fútbol femenil si no tiene patrocinadores, si no tiene seguidores? No va a funcionar’. Echaron un poco la mano del marketing que se ha hecho para el fútbol varonil”, recalcó.

¿Hay una área o departamento especializado?

Los clubes de la Liga MX no tienen un departamento donde tratar estos temas (Foto: Twitter/ @ChivasFemenil)

A finales de 2019, la plantilla Sub-17 varonil de América realizó una burla al himno feminista “El violador eres tú”. La institución azulcrema señaló que los protagonistas serían sancionados y que tomarían cursos sobre violencia de género con el apoyo del Instituto Nacional de la Mujer.

No obstante, a pesar de las campañas en contra de la violencia contra las mujeres, los clubes de la Liga MX no tienen un departamento donde tratar estos temas. Infobae México contactó a algunos equipos y sólo obtuvo dos respuestas.

En Atlético de San Luis no tiene un área, pero todo estos temas los ven de la mano de Jaime Ernesto Pineda, secretario de seguridad de la entidad. En cambio, las Chivas de Guadalajara tiene un programa que se llama “¡DILO!”, para tratar estos temas.

En cuanto a la Federación Mexicana de Fútbol, no hay un área especial, pues todo depende del caso que se suscite. Por ejemplo, si una jugadora denuncia acoso sexual en su club, la Comisión Disiplinaria sería la que vería el caso, explicó a Infobae México un directivo de la organización.

Esta fue la segunda parte de la entrevista (la primera la puedes leer aquí) con las expertas. La tercera y última parte será publicada este jueves y tratará sobre los medios de comunicación en la cobertura del fútbol femenil.

