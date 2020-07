Excusas, desencuentros y dos versiones diferentes: la historia detrás del escándalo entre Arthur y el Barcelona

El centrocampista Arthur Melo del Barcelona, en un partido el pasado mes de marzo. EFE

No fue una buena temporada para el FC Barcelona. Ni dentro de la cancha, en donde perdieron el título de liga a manos del Real Madrid, ni afuera, en donde la directiva comandada por Josep Maria Bartomeu fue señalada en varias oportunidades.

En esta ocasión y antes de arrancar la última competencia previa al cierre, el conjunto culé regresa a los entrenamientos en medio de otro escándalo. Esta vez no es el contrato de Messi, ni la posible salida de Quique Setién, sino el quiebre en la relación entre Arthur y el club por el que todo parece indicar que se abrirá un expediente disciplinario.

Su acto de rebeldía al declarar desde Brasil, donde pasa sus vacaciones, que no volverá a Barcelona para integrarse al plantel pasarán a las vías legales después de que el Barcelona considerara que el jugador tiene un contrato con ellos hasta el final de la presente campaña.

Arthur Melo del Barcelona celebrando el segundo gol contra el Villarreal junto a Lionel Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez

La relación entre el brasileño, que llegaba para ser un pilar en el mediocampo, y la institución ya está rota y tanto el jugador como la propia entidad tienen diferentes versiones de los hechos.

“Desde el Barcelona aseguran que el jugador había pactado con la Juventus jugar lo menos posible en el Barça para minimizar riesgos”, informó el periódico catalán Mundo Deportivo. En la misma línea, fuentes de club también aseguraron que Arthur inventó lesiones para no jugar y cuando lo hizo, fue muy desmotivado.

“Ha vuelto a la convocatoria, está entrenando y tendrá su opción si es imprescindible y necesaria”, fueron las palabras de Quique Setién hacia Arthur en el anteúltimo partido de liga contra el Osasuna, duelo en el que las cámaras enfocaron al brasileño desentendido por completo y bostezando desde la tribuna. Claramente, no disputó minutos en aquella derrota por 2-1.

Para el último encuentro, el ex Gremio argumentó “molestias en el tobillo” y no fue convocado ante el Alavés, situación que podría ser entendible si lo hubiera confirmado el club oficialmente, algo que no ocurrió. “Ha venido y me ha dicho que tenía molestias en un tobillo”, se limitó a decir Setién en conferencia de prensa.

El Barcelona podría iniciarle acciones legales al futbolista .EFE

Del otro lado, el brasileño, quien se encuentra en su Goiana natal esperando a que finalice su contrato en septiembre para partir rumbo a Turín, tiene una explicación distinta para argumentar su ausencia en Champions League.

Según aseguraron desde España, Arthur se rebeló contra el Barcelona después de que Quique Setién le confirmara que, tras su fichaje por la Juventus, no sería tenido en cuenta. Además, desde el entorno del jugador suponen que esa decisión fue apuntada desde arriba, porque en el caso de que juegue, y lo haga bien, la directiva sería señalada nuevamente por un error al haberlo vendido.

“Tenemos objetivos y voy a seguir hasta el final dándolo todo: por mis compañeros y todos los aficionados”. Aquellas declaraciones del brasileño tras fichar por la Juventus quedaron en el olvido y parece que lo único que une al futbolista con la institución culé es un expediente disciplinario por incumplimiento de contrato.





