Mario Chávez urgió al COM su reconocimiento como presidente de la Federación Mexicana de Tenis

El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra (Foto: Alex Cruz/ EFE)

Mario Chávez Casas, titular de la Federación Mexicana de Tenis (FMT), urgió al Comité Olímpico Mexicano (COM) su reconocimiento de las elecciones del 3 de julio de 2020, donde él fue electo presidente. Esto, después de acusar a Carlos Ricardo González de usurpar de manera ilegal la dirigencia del organismo.

“Este proyecto es el reflejo de años de esfuerzos individuales y la conjunción de un gran equipo de trabajo, que hoy está respaldado por muchas Asociaciones estatales”, aseguró en conferencia de prensa este martes.

Añadió que todas las personas afines a su dirigencia están cansadas de que “el tenis fuera manejado con desdén, de manera arbitraria y con un total desinterés”.

Mario Chávez Casas urgió al COM su reconocimiento de las elecciones del 3 de julio de 2020 (Foto: Captura de pantalla)

Mencionó que tiene el respaldo de las asociaciones de tenis de Baja California Sur, Hidalgo, La Laguna, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Coahuila, Chiapas, Querétaro, Veracruz, Aguascalientes, Morelos, Nayarit, Ciudad de México. Además, tiene el apoyo de la Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales y la Asociación de Tenis Profesional Femenil.

Y es que la FMT está en medio de una lucha de poderes desde hace tiempo. Primero con José Antonio Flores, el anterior presidente de la Federación y que fue desconocido por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a principios del año.

Después, fue electo Carlos Ricardo González en una Asamblea del 19 de junio de 2020 en las instalaciones de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme). Sin embargo, Chávez y su consejo directivo acusan que esta asamblea no fue representativa, pues sólo cinco asociaciones los respaldan.

José Antonio Flores Fernández, anterior presidente de la FMT (Foto: Cristina Espinosa/ Cuartoscuro)

No obstante, aún falta que el COM reconozca la asamblea del 3 de julio. Esto, porque explicó Mario, es parte fundamental para el reconocimiento de la Federación Internacional de Tenis.

No hay dos federaciones. Hay una que tiene la mayoría y esperamos que a la brevedad el COM actúe

Infobae México intentó contactar a COM para saber su postura de esta situación. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no hemos recibido respuesta alguna a nuestra petición.

Comunicado del Consejo Directivo de Mario Casas (Foto: FMT)

En cambio, Carlos González, abogado del Consejo de Administración de Chávez, explicó a Infobae México que ya le entregaron al COM el acta protocolizada de la asamblea del 3 de julio. Además, apuntó que tienen un oficio del 15 de julio, en el que informan que recibieron la documentación.

“No nos explicamos que el Comité no haya emitido una postura. Tienen todo perfectamente documentado y no hay ningún argumento por lo que no nos den el reconocimiento”, señaló Mario Chávez.

Disputa por las oficinas de la FMT

Una de las cosas que faltan por resolver es el uso de las instalaciones de la FMT. De acuerdo con un comunicado de Carlos Ricardo González, recibió las llaves de la Federación de las manos de José Antonio Flores el 29 de junio.

Por los motivos expuestos, el Consejo de Administración de Chávez Casas exige la posesión de las instalaciones. Además, recordó que este fin de semana sufrieron un robo de información dentro de las instalaciones.

“No tenemos datos precisos de la documentación que se sustrajo, pero es algo que da muchas sospechas. Nos parece increíble que se metan y no se roben cosas de valor como computadoras u otros artículos y que sólo se lleven documentos”, explicó.

Comunicado de Carlos Ricardo González (Foto: FMT)

En el comunicado de Carlos Ricardo se explica que fueron violadas las chapas de algunas oficinas, así como fueron abiertas y vaciadas dos cajas fuertes, que no contenían valores en efectivo. Sin embargo, no dio a conocer los daños materiales, debido a la denuncia ministerial que realizaron.

“Hacemos responsable a Carlos González de esta situación porque él recibe de manera ilegal las oficinas y por tanto el responsable de todo lo que hay ahí, por lo que actuaremos legalmente ante estos hechos”, concluyó Chávez Casas.

Asimismo, el abogado González contó a Infobae México que tomarán medidas legales para asumir posesión de las instalaciones. No obstante, aún siguen analizando las acciones que promoverán.

