Billy Álvarez presentó pruebas de su inocencia ante las autoridades, señaló vocero de la Cooperativa Cruz Azul

Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa La Cruz Azul y del equipo de fútbol de la Liga MX, enfrenta acusaciones de supuesto fraude. Autoridades mexicanas lo investigan a él, a su hermano Alfredo y a su cuñado Víctor Garcés.

“Es un cinismo bárbaro porque ellos manchan el nombre de la Cooperativa”, comentó Guillermo Barradas, abogado de un grupo disidente de la empresa cementera, entre ellos Víctor Manuel Velázquez.

El letrado indicó que han aportado pruebas a las autoridades para que continúen con las investigaciones en contra de Billy. “Lo único que se le pide es que se responsabilice de sus actos”, anotó en entrevista con Infobae México.

A su vez, en entrevista con Infobae México, Velázquez aseguró: “Se comienza a vislumbrar que próximamente rindan cuentas Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, su hermano y su cuñado, además de un grupo de corrupción que está defendiéndolos, porque son cómplices de la fraudulenta administración de la Cooperativa”.

Barradas acusó que el directivo de la Cooperativa desvió 500 millones de pesos por medio de empresas facturadoras y que logró desaparecer USD 130 millones, entre otras cosas. Además, aseguró que este tipo de empresas le han depositado dinero a Garcés en sus cuentas personales.

“Ninguna de esas acusaciones tiene sustento ni han presentado pruebas al respecto”, aclaró Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa, sobre estas declaraciones. “Al día de hoy han sido suposiciones para que las autoridades indaguen”, detalló en entrevista con Infobae México.

Explicó que los 130 millones fueron demostrados que se le hicieron a una empresa extranjera para inversión de infraestructura de la Cooperativa. Asimismo, apuntó que ninguna de las empresas ha sido señalada como “fantasma”.

Además, remarcó que esos depósitos no son responsabilidad de Álvarez, sino del entonces director financiero, Juan Briseño. Reveló que esta persona filtró documentos de la empresa y es parte del grupo disidente, por lo que fue suspendido de sus labores.

Hernández señaló que las investigaciones avanzarán dependiendo de las autoridades. Sin embargo, manifestó que la semana pasada usaron el derecho de audiencia para presentar pruebas ante las autoridades y esclarecer las acusaciones en contra del directivo celeste.

Alfredo Álvarez, ¿en contra de su hermano?

A principios de junio, medios de comunicación reportaron que Alfredo Álvarez declaró ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO). “Alfredo se acogió a un criterio de oportunidad donde ha colaborado con las autoridades”, detalló Barradas.

El abogado explicó que Alfredo señaló a Ignacio López Medina, quien aseguró es una persona cercana a Billy y ha recibido dinero de factureras. El abogado contó que Medina es un operador que está enfrascado en un asunto de sobreprecios de futbolistas.

Sin embargo, Jorge Hernández comentó que no está seguro de estas declaraciones del vicepresidente del club deportivo. “Estas sólo son supuestas declaraciones y dichos mediáticos”, detalló.

Aunque dijo no tener mucho contacto con el hermano de Billy, recalcó que Alfredo nunca ha hecho una declaración pública sobre este tema. “Al día de hoy no he escuchado de manera personal una imputación del licenciado Alfredo hacia el licenciado Guillermo”, concluyó.

Y es que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra Guillermo Álvarez, su hermano Alfredo y Víctor Garcés. Esto por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

En las investigaciones estarían involucradas agencias de los Estados Unidos como el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) estadounidense y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

