El FBI estaría investigando a la Cooperativa Cruz Azul y a Guillermo Álvarez, asegura la UIF

La UIF presentó una denuncia hace unas semanas contra Guillermo Álvarez Cuevas, su hermano José Alfredo y Víctor Manuel Garcés (Foto: Cuartoscuro)

La batalla legal de la Cooperativa La Cruz Azul y su presidente Guillermo Álvarez Cuevas sigue en curso. Este jueves, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que autoridades de Estados Unidos investigan al directivo por un desvío financiero.

La dependencia mexicana señaló al juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México que su investigación deriva de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Por tal razón, la UIF mantiene bloqueadas cuatro cuentas del también presidente del club deportivo Cruz Azul. Esto de acuerdo con documentos judiciales que consultó el periódico El Universal.

La UIF, a cargo de Santiago Nieto, señaló al juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México que su investigación deriva de FBI (Foto: Henry Romero/ Reuters)

Además, estaría involucrado el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) estadounidense. Ambas instituciones indicaron a la UIF que investigan el origen y destino de 1,300 millones de pesos por los que Álvarez y su hermano José Alfredo fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero.

Cabe aclarar que, de acuerdo a la síntesis del acuerdo del 24 de junio de 2020, con el número de expediente 579/2020, el juez solicitó a Santiago Nieto, titular de la UIF, rendir un informe justificado.

“REQUIÉRASE (las mayúsculas son del texto) al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que en el término de TRES DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia debidamente certificada, completa y legible de la totalidad del Acuerdo 72/2020, así como el acuerdo que recayó a la solicitud contenida en el oficio signado por el Agregado Regional Mexico y Centro America Internal Revenue Service Criminal Investigation, Deparment of the Treasury”, reza la síntesis.

FBI estaría investigando a la Cooperativa Cruz Azul y a Guillermo Álvarez, asegura la UIF (Foto: Yuri Gripas/ Reuters)

Además, el documento apunta que la UIF debe “indicar de manera clara en la certificación correspondiente si la documental que se certifica fue confrontada contra su original, copia certificada o copia simple, o bien, informe el impedimento legal que les asista a efecto de atender el presente requerimiento”.

En caso de que no sea enviada esta certificación en tiempo o que no haya certeza del cotejo, la UIF tendrá una multa cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, si no hay una certificación de lo expuesto por la dependencia, “tal prueba sólo tiene el valor indiciario correspondiente a copia simple, en virtud de que válidamente no puede afirmarse que su contenido coincida plenamente con su original”

Y es que la UIF presentó una denuncia contra Guillermo Álvarez Cuevas, su hermano José Alfredo y Víctor Manuel Garcés Rojo por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada hace algunas semanas.

Santiago Nieto precisó que hay una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos (Foto: Pedro Mera/ Cuartoscuro)

Santiago Nieto, en una entrevista con Grupo Radio Fórmula, precisó que hay una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos y que se han identificado 1,324 millones de transferencias internacionales, algunas a título personal de Álvarez y otras de la Cooperativa.

Además, aseguró que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) pidió mantener el congelamiento de las cuentas. “Si no hay solicitud de congelamiento por parte de una agencia extranjera, por la Convención de Viena, puede ser inconstitucional y, a juicio del juez, otorgar la suspensión provisional. Pero sí tenemos una solicitud por parte de una agencia internacional, de la DEA”, explicó.

Ante esto, los tres involucrados ya se pronunciaron en contra de estas acusaciones, así como la misma Cooperativa. En diferentes ocasiones, cada uno argumentó que es una campaña de otros cooperativistas para “afectar” el funcionamiento de la compañía cementera.

