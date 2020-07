La Fórmula 1 inicia su Mundial en plena pandemia: hora, TV, protocolos y todo lo que hay que saber

La Fórmula 1 da inicio a su Mundial en plena pandemia con la disputa del Gran Premio de Austria (REUTERS)

Al igual que todos el resto de las disciplinas profesionales, los deportes de motor van a tener que adaptarse a la “nueva normalidad” para poder desarrollar su actividad. La Fórmula 1 no es ajena a la pandemia de coronavirus y este domingo inicia en Austria su Campeonato Mundial 2020, con un calendario reducido y bajo estrictas medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19.

Con equipos reducidos y aislados los unos de los otros, máscaras indispensables, ruedas de prensa virtuales y algunas otras medidas innovadoras, la F1 ya ha puesto en marcha su industria con la disputa de los entrenamientos y la clasificación, donde Lewis Hamilton y su Mercedes de color negro han demostrado que están decididos a igualar al legendario Michael Schumacher en cantidad de títulos (7).

EL GP DE AUSTRIA: HORA Y TV

Será un campeonato atípico e iniciará con dos carreras en el Red Bull Ring, en las montaña de Estiria, un circuito corto (4,318 kilómetros) y con curvas muy tramposas –Son 9 curvas, tres a la izquierda y seis a la derecha–, donde se pondrá a prueba a todos los pilotos, quienes aspiran al éxito en medio de una crisis sanitaria a nivel global.

Las gradas de Spielberg y el resto de los circuitos de la Fórmula 1 estarán vacías por el COVID-19 (REUTERS)

Que no haya público en las tribunas no quiere decir que no existan espectadores ansiosos por escuchar el rugido de los motores. Mucha gente de todo el mundo estará pendiente de lo que pase en Spielberg, donde se correrá el Gran Premio de Austria. La carrera será transmitida por ESPN y ESPN Play en gran parte de Sudamérica, con los siguientes horarios:

• 09:30 Argentina y Uruguay

• 08:30 Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela

• 07:30 Perú, Colombia, Ecuador y Ciudad de México

• 13:30 CEST / 12:30 GMT.

Todos los aficionados del automovilismo podrán disfrutar en directo lo que suceda en las 71 vueltas de un trazado que se desarrollará en un contexto especial, con mucho cuidado para evitar que los pilotos y todas las personas involucradas en la organización de cada equipo terminen infectados.

LOS PROTOCOLOS SANITARIOS

El avance del COVID-19 retrasó cuatro meses el inicio de un campeonato que iba a comenzar en Australia e iba a tener 22 carreras. Estaba previsto que sea el más largo de la historia por la inclusión del GP de los Países Bajos y del GP de Vietnam, pero la pandemia cambió los planes y obligó a modificar las pautas de desarrollo de las competencias. Ahora solamente hay un puñado de carreras confirmadas y un estricto protocolo para su realización:

• Pruebas de coronavirus: Todas las persona implicadas en la realización de las carrera será sometida a test antes de viajar a cada destino y deberá dar negativo para poder ser parte en el evento. Los organizadores tienen previsto hacer entre 10.000 y 12.000 pruebas de coronavirus para las carreras, ya que habrá testeos cada cuatro en Austria y en los demás países que alberguen el Mundial.

Sebastian Vettel y los integrantes del equipo de Ferrari caminando por el circuito Red Bull Ring con mascarillas (REUTERS)

• Sin público y con personal mínimo: No habrá espectadores en las gradas de ningún circuito, aunque la organización espera que los fanáticos puedan incorporarse más adelante. El espacio libre de las tribunas se aprovechó para resaltar la campaña “#WeRaceAsOne”, en apoyo al Movimiento #PurposeDriven, lanzado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para combatir el racismo. Solamente habrá personal esencial para cada equipos, es decir, 80 personas por escudería. Hay funciones, como parte de la transmisión de TV, que se realizarán incluso de forma remota.

• Distancia social en la grilla y sin podio: Además de mantenerse alejados y con mascarilla en toda la zona de boxes, también durante las actividades previas y posteriores a las carreras, también se disminuirá el contacto en la grilla. Incluso la FIA todavía considera la posibilidad de que los autos hagan la vuelta de formación desde boxes para pasar directamente a la posición de salida. Lo que se ha eliminado directamente es la tradicional ceremonia del podio: no habrá festejos con champagne, solo habrá una corta celebración en la pista y con distanciamiento entre pilotos.

• Las burbujas: Todas las escuderías trabajarán en grupos cerrados. El trayecto desde el hotel al circuito y viceversa será especial para cada equipo, además de que habrá un límite de personas y de horarios de trabajo en los boxes.

EL CALENDARIO DE CARRERAS 2020

Ya se han sido anulados los Grandes Premio de Australia, Mónaco, Francia, Holanda, Azerbaiyán, Singapur y Japón, y todavía quedan algunos eventos por confirmar, pero después de la disputa del Gran Premio de Austria habrá otra vez carrera en Spielberg el próximo fin de semana: se llamará Gran Premio de Estiria (10-12 de julio). Esas son las dos primeras carreras de las ocho confirmadas por la F1.

Luego de estos primeros eventos en Austria, habrá otras seis citas en distintas localidades de Europa entre julio y septiembre. Serán en el siguiente orden:

• Gran Premio de Hungría (Budapest): 17-19 de julio

• Gran Premio de Gran Bretaña (Silverstone): 31 de julio–2 de agosto

• Gran Premio Aniversario de los 70 años de la Fórmula 1 (Silverstone): 7-9 de agosto

• Gran Premio de España (Barcelona): 14-16 de agosto

• Gran Premio de Bélgica (Spa-Francorchamps): 28-30 de agosto

• Gran Premio de Italia (Monza): 4-6 septiembre

La idea de los organizadores es continuar el Mundial en el resto del mundo a partir de fines de septiembre o principios de octubre, primero yendo a Rusia, Vietnam y China. Más cerca de noviembre el calendario de carreras podría ampliarse con eventos en Canadá, Estados Unidos, México y/o Brasil. También existe la intención de en diciembre la competición se traslade a Medio Oriente (Baréin y Abu Dabi).

