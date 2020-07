“Al verdadero aficionado de Pumas”: así fue la emotiva carta de Alfredo Saldívar para despedirse de los universitarios

Alfredo Saldivar escribió una carta de despedida de los Pumas (Foto: Diego Simón Sánchez/ Cuartoscuro)

Luego de dos décadas en los Pumas de la UNAM, Alfredo Saldívar se despidió del club. Con emotivas palabras, el arquero se despidió del que llamó el “verdadero aficionado de Pumas”.

Por medio de su cuenta de Instagram, el guardameta escribió unas palabras para los seguidores que siempre lo apoyaron. “Para todos ellos y sólo a ellos quiero agradecer de todo corazón y con la mayor sinceridad posible el haber formado parte de 20 años en la institución”, expresó.

“Vale la pena el pensar y escribir mi agradecimiento y mis mejores deseos para ustedes y para la gente que quiere al club, que hace que el club funcione y que desea que le vaya bien cada segundo que pasa, no importa como ni con quién, no importa el camino, y no importa el sufrir o el gozar así se vive, así es la vida y así se quiere a un Club”, añadió el mexicano.

El arquero lleva 20 años en el club desde las fuerzas básicas (Foto: Graciela López/ Cuartoscuro)

Explicó cómo era su sentimiento dentro de la institución, en los buenos y malos momentos. “Pocos entenderán lo que se vive día a día dentro de cada instalación, de cada entrenamiento, de cada plática, de cada enojo y de cada alegría, de días buenos y malos como personas, no solo como profesionales”, señaló.

“A Pumas se le quiere por lo que te enseña y por lo que transmite desde que llegas a los 11 años, no por lo que te cuentan ni por lo que tomas por momentos!, aseguró el arquero de 30 años.

Recordó que la formación de los Pumas es importante tanto para el ámbito profesional, como el individual. “Te dan la base para que te desarrolles como individuo y que ese niño que registran desde pequeño sea feliz haciendo lo que hace y lo que sueña y no lo que le quieran imponer”, aclaró.

Saldivar llamó el “verdadero aficionado de Pumas” (Foto: Pumas/ Cuartoscuro)

“Habrá una y muchas maneras de aprender a querer a Pumas, esa fue la mía, la que me tocó y la que voy a llevar hasta morir. Cada quien. Sean felices. Personas felices, pensamientos felices”, expuso Saldívar.

Por último, con un Goya, la clásica porra universitaria, anunció su adiós de los Pumas. “Hoy termina mi ciclo en la institución y no puedo dejar de agradecer a cada persona que durante estos 20 años convivimos y nos vimos pasar y saludar. A cada persona honesta que forma y formó parte del club, gracias”, concluyó.

Y es que Saldívar tuvo una relación difícil con la afición auriazul. A pesar de 10 años de defender la portería en primera división, el arquero fue duramente criticado por sus errores bajo los tres palos.

Los felinos se despidieron del jugador por medio de sus redes sociales (Foto: Twitter/ @PumasMX)

Aun así, los felinos se despidieron del jugador por medio de sus redes sociales. “¡Han sido más de 20 años con nosotros, Cantera siempre será tu casa, Pollo!”, señaló la institución.

Toda la carrera de Saldívar fue parte de los Pumas y pasó por las diferentes categorías de la formación futbolística del club. Debutó en primera división en el duelo contra Rayados de Monterrey el sábado 14 de agosto de 2010.

Desde el Clausura 2017 se hizo de la titularidad en la portería universitaria. En estos últimos siete torneos sumó más de mil minutos en cada campaña, menos en el Clausura 2020 que terminó anticipadamente por la epidemia de coronavirus.

Aunque no se sabe el destino oficial del guardameta, todo parece indicar que serán los Diablos Rojos de Toluca su nueva casa. En su lugar llegaría el veterano portero, Alfredo Talavera, quien pertenece a los choriceros.

