El portero Alfredo Talavera, en la mira de Pumas de la UNAM

El guardameta Alfredo Talavera podría jugar el siguiente torneo con Pumas (Foto: EFE/Jorge Nuñez)

La organización de los Pumas de la UNAM expresó su interés por el portero Alfredo Talavera, y sería en los próximos días que el equipo realizaría la propuesta económica.

Cabe señalar que el club universitario busca a un guardameta para el torneo Apertura 2020. Otra opción de la que se habló fue del uruguayo Martín Campaña, negociación que se complicó por una cláusula en la que Pumas debía comprar al jugador después de un año de préstamo.

Santiago Arbide, CEO de AmEro Sports, agencia de promoción y representación de futbolistas, escribió en Twitter: “Si hubo un acercamiento formal de Pumas con Talavera, aún no existe un arreglo. La oferta de Pumas tendría que llegar mañana”.

El también representante del arquero de 37 años indicó que en el momento en el que tenga más información la compartirá. “Desde mi perspectiva, creo que sería excelente para ambas partes”, añadió.

Santiago Arbide, CEO de AmEro Sports, informó que Pumas está interesado en Alfredo Talavera (Foto: Twitter@SantiArbide)

De acuerdo con información de ESPN, existe disposición de Toluca, Pumas y Talavera para que se concrete la transacción. Al portero le resta un año de contrato con Toluca y le ilusiona la posibilidad de integrarse al plantel universitario.

El portero tiene un acuerdo con la directiva de Toluca para quedarse con su carta de futbolista, es decir, que puede negociar como jugador libre con cualquier otro club.

A principios de junio, trascendió que Alfredo Talavera no tenía la titularidad asegurada para el Apertura 2020, ya que el cuerpo técnico de Toluca buscaría darle mayor oportunidad a Luis García, quien surgió de las fuerzas básicas de los extintos Jaguares de Chiapas y su llegada al equipo se dio en el Apertura 2016.

Talavera es parte de la plantilla del Toluca desde mayo del 2009, la negociación en aquel momento fue por un préstamo de un año y para junio del 2010, la organización compró la carta del arquero al Guadalajara, por USD 3 millones, y desde entonces se convirtió en uno de los elementos titulares de la organización.

Alfredo Talavera llegó a Toluca en el 2009 (Foto: Twitter @TolucaFC)

El guardameta relevó la semana pasada que no tiene una relación estrecha con José Manuel de la Torre, entrenador de Toluca, “tenemos diferentes personalidades y lo conozco hace mucho tiempo. Es una relación profesional entrenador-jugador, hay buena comunicación. Si él quiere contar conmigo, seré el más profesional, disciplinado; y bueno, situaciones y polémicas se pueden armar pero no me afecta”.

Añadió que su idea era concluir su carrera con Toluca, pero la organización le dio la oportunidad ir con otro equipo, en México o Estados Unidos. “La institución no me debe nada y yo no debo nada, no estoy decepcionado pero sí me sorprendió en el momento que me dijeron que podía quedar libre, nunca me imaginé jugar en contra del Toluca”.

Talavera, de 37 años, tiene como objetivo ser convocado por la Selección Mexicana y poder participar a un tercer Mundial, razón por la que busca continuar activo en cualquier equipo y aclaró la razón por la que se de su posible salida de los Diablos Rojos no tiene relación Luis García.

