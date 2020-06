Alexis Vega reveló que hay “peleas y discusiones” en las Chivas por un lugar en el cuadro titular (Foto: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

Las Chivas de Guadalajara es uno de los equipos más populares de México y su larga historia puede pesarle a cualquier jugador. Sin embargo, esta generación del Rebaño Sagrado hasta se “pelea” por un lugar en el cuadro titular.

Esto revelación la dio a conocer Alexis Vega, delantero de los rojiblancos, en una en entrevista con Chivas TV. Aseguró que ningún futbolista quiere darle un espacio a sus compañeros, en la competencia para ganarse al técnico Luis Fernando Tena.

“El nivel que tiene cada uno de mis compañeros es grandioso, lo hemos visto en los entrenamientos en donde hay peleas, discusiones por lo mismo de que de que todos queremos jugar”, indicó.

Vega aseguró que ninguno de los futbolistas de chivas quiere "aflojar" en el tema de la titularidad (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

Aclaró que esta competitividad que hay en la plantilla sirve para alentar a los demás jugadores a buscar un lugar en el 11 titular. “Nadie puede aflojar, porque sabemos que tenemos jugadores que están esperando una oportunidad. Siempre la competencia es muy sana, el que esté mejor es el que va a jugar”, explicó.

Tenemos que apoyar a los compañeros a que sientan ese compromiso con el equipo

El romperredes aseguró que todos los equipos de la Liga MX buscan hacer un buen partido contra las Chivas por el buen plantel que conformaron. Además, aseveró que hay clubes que temen enfrentar al Guadalajara.

El delantero aseguró que los rojiblancos tienen un gran plantel (Foto: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

“Lo sabemos, todos los equipos no nos quieren enfrentar, saben que este es un plantel muy joven y muy dinámico y bueno, eso les cuesta a todos los equipos. Buscamos seguir en esa línea y queremos aportar en cada partido”, anotó.

Asimismo puntó que está en una constante pelea con los otros delanteros como José Juan Macías y Ángel Zaldívar. “Yo estoy peleando mi lugar, no me siento titular indiscutible y tengo muy claro que no puedo bajar el nivel si quiero estar en el 11 inicial”, sentenció.

Explicó que tuvieron un readaptación complicada en el regreso a los entrenamientos, luego de la suspensión definitiva del Clausura 2020. “Han sido 3 semanas en las que los entrenadores y el cuerpo técnico han planificado un trabajo muy importante para lo que viene”, expuso.

El romperredes aseguró hay clubes que temen enfrentar al Guadalajara (Foto: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

“No dejamos de entrenar aunque estuviéramos en casa, cada jugador dio su máximo esfuerzo, nunca nos descuidamos y ahora que regresamos a la cancha lo resentimos un poco porque no es lo mismo, pero estamos recuperando fuerzas para llegar muy bien al torneo”, agregó.

Vega señaló que tanto él como sus compañeros estaban ansiosos por el regreso a las chanchas. “Esperábamos volver desde hace tiempo, recuperar los movimientos naturales a los cuales uno estaba acostumbrado porque no podíamos hacerlos en casa”, mencionó.

Aceptó que el torneo pasado tuvieron dificultades en el inicio, pero recuperaron el rumbo antes del parón de actividades. “El torneo pasado el equipo venía de menos a más, veíamos cómo mejoramos en lo individual y en lo colectivo, estábamos haciendo un buen trabajo”, añadió.

El ariete apuntó que está en una constante pelea con los otros delanteros como José Juan Macías y Ángel Zaldívar (Foto: Cuartoscuro)

“Es un equipo muy amplio, si uno no llega a estar hay quien lo pueda suplir sin ningún problema, eso es lo que caracteriza a este equipo, que todos están a la orden cuando se necesite”, reiteró.

Este torneo empezaremos de cero, pero claro que queremos calificar y pelear por el título, es lo que anhelamos

Por último, aclaró que buscarán repetir el buen juego que demostraron el las últimas jornadas del Clausura 2020. “Buscaremos seguir por ese camino que es el que nos estaba dando, continuamos los mismos compañeros, que nos conocemos muy bien, y esperamos hacer un buen papel en el próximo certamen”, aseguró.

