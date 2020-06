No marcó una mano del Tito Villa que terminó en gol y pensaba en su retiro: el árbitro que fue rescatado por Aarón Padilla

Árbitro mexicano reveló que por una mano del Tito Villa se iba retirar (Foto: Rodolfo Angulo/ Cuartoscuro)

En el año 2012, Cruz Azul se medía en la jornada 4 ante el Atlante en Cancún. Corría el minuto 86 del partido, los celestes caían dos goles a uno, pero una jugada cambiaría el encuentro.

El brasileño Maranhao desbordó por la banda izquierda y mandó un centro a media altura. El argentino Emanuel “Tito” Villa interceptó el balón, empujándolo con el brazo izquierdo para anotar el segundo de los celestes y poner el empate ante los reclamos azulgranas.

El árbitro Fernando Guerrero dio por bueno el gol. Al final del cotejo, el silbante supo que se había equivocado y fue a comunicarle su renuncia a Aarón Padilla, quien en ese entonces era director del Comité de Árbitros y Asesor de la Presidencia.

Fernando Guerrero contó cuando cometió un error que casi lo aleja de las canchas profesionales de fútbol (Foto: Edgard Garrido/ Reuters)

“¿Recuerdas el Atlante contra Cruz azul en el que el ‘Tito’ Villa mete un gol con la mano? En ese juego yo estaba deshecho, al final me entero que fue con la mano y le llamo al señor Aarón para decirle que me iba del arbitraje porque no quería darles más problemas”, recordó en entrevista con ESPN.

Guerrero estaba convencido, pero Padilla le llamó la atención por su decisión. “Me dijo: ‘Estás mal, estás equivocado, no voy a dejar que te vayas. Quiero que te enfríes, que te tranquilices, habla con tu familia, no pasa nada y son cosas del fútbol. Aquí estamos para apoyarte’”, relató el nazareno.

“Y sí me apoyaron, digo, tardé como seis u ocho jornadas en volver a arbitrar un partido de Primera, pero siempre estuvo apoyándome”, dijo con risas y buen humor el hombre apodado Cantante.

Aarón Padilla rescató al silbante de una mala decisión y lo convenció de seguir con su carrera (Foto: Cuartoscuro)

Y es que una fecha antes había tomado una decisión errónea en otro partido. En dicho encuentro, como en el de Cruz Azul, su equivocación al marcar repercutió en el tanteador, por lo que sintió que era la mejor decisión.

“Había tenido otra decisión previa a ese partido, en un Tigres contra Querétaro, un balón que sale del terreno de juego, recupera Salcido, centran y mete gol Juninho, entonces venía de esa situación y luego de la mano y fue un golpe muy duro para mí”, confesó.

No obstante, el silbante señaló que Padilla siempre estuvo con él para apoyarlo. Además, fue clave para su desarrollo como árbitro, pues confió en él y en sus cualidades desde el principio.

Este domingo falleció el ex directivo y diferentes personalidades se despidieron (Foto: Liga MX)

“Siempre me decía que tenía que trabajar muy fuerte y ‘chingarle’ muy duro para poder llegar a Primera y consolidarme. Que tenía las cualidades y si no las explotaba con trabajo, no iba a alcanzar mi sueño o a consolidarme en Primera. Decía que el talento no basta, sino se trabaja. Crecí con eso de trabajar muy duro para llegar a donde quería estar”, finalizó.

Días después del encuentro, Villa fue sancionado con varios partidos suspendido. Aunque aceptó la mano, aseguró que no había sido su intención. “No sé en qué deparará, no sé en qué se justificarán, porque yo en ningún momento quiero hacer trampa, fue una jugada rápida”, comentó en una entrevista con el diario Récord en 2012.

El adiós de Padilla

El ex jugador falleció a los 77 año a causa del COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

Aarón Padilla Gutiérrez falleció este domingo 14 de junio a los 77 años a consecuencia del coronavirus. Fue el 11 de junio que se reportó que el ex jugador estaba grave. Aarón Padilla Jr. indicó para ESPN que tenía una semana y media que le habían detectado COVID-19, lo cual comenzó con una neumonía.

El ex futbolista en un principio fue atendido en su casa, pero tras presentar dificultades para respirar fue hospitalizado, dio a conocer Milenio. Cabe señalar que el ex jugador también padeció Alzheimer.

