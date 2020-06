Paulo Dybala contó que le gustaría jugar en Barcelona y dio una propuesta para terminar con el racismo en el fútbol

Dybala habló sobre lo que sería jugar con Messi en el Barcelona y analizó la lucha por la igualdad racial

Con el paso del tiempo y a pesar de algunos altibajos en su juego, Paulo Dybala se transformó en una estrella del fútbol mundial capaz de ser pretendido por los grandes equipos del mundo. Es más, ya está en uno de ellos: vestido con la camiseta número 10 de la Juventus, de Italia, el cordobés que dio sus primeros pasos en Instituto se convirtió en una pieza fundamental para el equipo que viene dominando el fútbol italiano hace casi ya una década.

A la espera del regreso oficial de la Serie A, Dybala brindó una extensa entrevista para CNN en la que habló de diferentes temas. Y uno de los más relevantes fue sobre lo que sucederá en su futuro. En este sentido, el delantero argentino recordó que hace poco tiempo estuvo cerca de abandonar Turín y mudarse a otro club de Europa.

“Fue más o menos el año pasado cuando Juventus no quería contar conmigo, no quería que siguiera jugando aquí”, dijo Dybala. “Fue entonces cuando me contactaron y había algunos clubes que estaban interesados ​​en mí. Entre ellos estaban el Manchester United y el Tottenham. Creo que durante mucho tiempo hubo conversaciones, luego también apareció París Saint Germain”, agregó el futbolista de 26 años.

Al mismo tiempo, Dybala confesó que más allá de su bajo rendimiento y el interés de otros por contratarlo, no quiso dejar la Vecchia Signora y que la llegada de Maurizio Sarri como nuevo entrenador del equipo en reemplazo de Massimiliano Allegri contribuyó en su mejoría dentro del campo. "Con la llegada de Sarri crecí mucho. El equipo comenzó a jugar al fútbol mucho mejor y eso me hizo quedarme y he tenido un gran año hasta hoy”.

Dybala será clave en el regreso del fútbol en Italia para darle a la Juventus un nuevo título de la Serie A (AP Photo/Luca Bruno)

Con contrato vigente hasta mediados del 2022, Dybala sabe que si continúa teniendo buenas actuaciones, serán varias las potencias europeas que podrán intentar volver a contratarlo, pero él prefiere enfocarse en el reinicio del fútbol. “Me queda un año y medio en mi contrato, lo cual no es mucho, y entiendo que con todo esto que ha sucedido (coronavirus) no es fácil para el club, pero otros jugadores también han renovado. En algún momento, puede haber una posible renovación, pero depende de la Juventus”, explicó la Joya.

Al igual que sucedió en la Juventus, la última participación de Dybala con la selección argentina fue positiva. Con Lionel Scaloni confirmado como director técnico del conjunto albiceleste, el cordobés tuvo protagonismo en la Copa América que se disputó en Brasil y en la que Argentina terminó en el tercer puesto. Ahí volvió a compartir tiempo con Messi, un referente para Paulo. ¿Le gustaría jugar con él en el Barcelona? “Sería muy agradable, pero la Juventus también es un club increíble, muy grande, lleno de historia, donde actualmente hay grandes jugadores”.

“La verdad es que Barcelona es un gran equipo en todo el mundo y con Messi aún más grande”, agregó el futbolista que antes de llegar a Juventus se desempeñó en el Palermo.

Más allá de analizar su presente futbolístico, Dybala también se sumó al debate que se generó en el mundo por la muerte de George Floyd, un ciudadano afroamericano que fue asesinado por un policía en Minneapolis, Estados Unidos, en relación a los casos de racismo. En este sentido, remarcó el valor que tuvo su familia en su crianza. "Afortunadamente, mi familia me educó de manera diferente y puedo respetar a las personas por lo que son, por su forma de pensar y no por cómo están vestidos, de qué país son o por el color de su piel”.

En abril del año pasado, el delantero de la Juventus Moise Kean fue sometido a cantos racistas por una fracción de simpatizantes del Cagliari en un encuentro del Calcio italiano. Dybala recordó dicho incidente y se refirió al mal momento que tuvo que atravesar su compañero. “Realmente no fue fácil para él y he experimentado varias situaciones de racismo con otros compañeros de la Juventus en otros estadios”, remarcó.

También dijo que los castigo ante estos hechos deberían ser más duros en el fútbol italiano y expresó que en caso que no se tomen esas medidas, deberían ser los jugadores los que alcen la voz en situaciones semejantes.

"Si no es así, seremos nosotros los jugadores los que tendremos que tomar medidas en nuestras propias manos para que esto no continúe sucediendo, porque estamos hablando de uno de los campeonatos más grandes del mundo, donde millones de personas están viendo y si ven que hay racismo y no se toman medidas, la gente se envalentona y continúa haciéndolo”, concluyó.

