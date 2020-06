Las perlitas de Julio Grondona en la serie del FIFA Gate: de la justificación por sobornos, a su reacción cuando le pidieron que Chile gane la Copa América

Julio Humberto Grondona murió el 30 de julio de 2014, luego del Mundial de Brasil

La serie El Presidente –que ya está disponible en la plataforma de streaming de Amazon, Prime Video– pone a Julio Humberto Grondona como un pilar de la estructura de corrupción en el fútbol sudamericano. En el segundo episodio de esta obra que tiene como protagonista a Sergio Jadue, ex líder del fútbol chileno, el difunto dirigente argentino es quien le enseña cómo hay que manejarse dentro de la telaraña de la Conmebol.

En el segundo episodio, los presidentes de las federaciones sudamericanas se dividen entre quienes quieren darle los derechos de televisión a la compañía brasileña Traffic y quienes prefieren a la argentina Full Play, comandada por Mariano Jinkis. Es en ese contexto que Jadue se encuentra en una disyuntiva: apoyar a sus compañeros del Pacífico (Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador) o protegerse bajo el ala de Grondona. En el medio de esa grieta, el dirigente recibe en la ficción –basada en las denuncias del FIFA Gate– varios fajos de dólares, enviados por Jinkis para ayudarlo en su decisión y es entonces cuando decide resolver sus dudas con Don Julio.

“Si vas a comer con amigos a un restaurante y el mozo reparte un plato para cada uno pero hay uno de los comensales que rechaza la comida ¿qué pensarías?”, le pregunta el ex vicepresidente de la FIFA, invitándolo a aceptar el dinero como el resto de los dirigentes. “Comen todos o no come nadie”, sentencia. Con esas dos frases, el actor que interpreta al ex presidente de la AFA aclara por completo la mente de su colega y de paso le deja algunos consejos.

Sergio Jadue fue presidente de la ANFP entre 2011 y 2015

Uno de los conceptos que Grondona siempre aplicó en la AFA y en la FIFA es el de buscar el apoyo de la mayor cantidad de dirigentes posibles, sin importar el poder que ellos tengan ya que todos los votos valen uno. Es así, que en la Casa Madre del fútbol mundial le dio la espalda a Europa y se alió con África y Asia, por ejemplo. En la serie, esto mismo es lo que le recomienda a Jadue que debe hacer en Chile.

La alianza entre estos dos dirigentes comienza a forjarse y el presidente de la ANFP decide pedirle un favor a Don Julio: que Chile gane la Copa América. Hasta ese momento, su país no contaba con títulos oficiales y esto provocaba las burlas de varios de sus colegas, pero Grondona se lo deja en claro en una reunión que tiene lugar en el estadio de Arsenal de Sarandí (escena que en realidad fue filmadao en la cancha de Tigre): “La Copa América no es para cualquiera”.

Tras el fallecimiento del mandamás del fútbol argentino, Chile consiguió dos trofeos: la Copa América 2015 y la Copa Centenario 2016, y en ambas ocasiones superó en los penales a la selección argentina. El destino quiso en el hilo narrativo que con Grondona muerto, Jadue cumpliese su sueño y en las vidrieras de su asociación brillen por fin los trofeos.

Es importante resaltar que si bien el relato de El Presidente está basado en hechos reales y en declaraciones que los mismo dirigentes presentaron ante los tribunales de justicia de Estados Unidos luego del estallido del FIFA Gate, muchos de los diálogos fueron ficcionados y no concuerdan con la realidad.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El funeral de Julio Grondona y su lapidaria opinión sobre Marcelo Bielsa: las claves del primer episodio de la serie sobre el FIFA Gate