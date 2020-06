Ricardo Salinas habría solicitado 400 millones de pesos al gobierno de Michoacán para no mudar a Monarcas a Mazatlán

Monarcas informó que hizo la petición de cambio de sede y nombre (Foto: Twitter)

El gobierno de Michoacán debía desembolsar 400 millones de pesos para evitar que la organización de Monarcas Morelia solicitara su cambio de sede a Mazatlán, Sinaloa.

Ante la imposibilidad de obtener los recursos, el martes 2 de junio la organización realizó la petición de cambio de sede y nombre ante la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol. El aval para que se concrete el proceso depende de la Asamblea de Dueños, lo cual no representará ninguna problema.

De acuerdo con la revista Proceso, TV Azteca, que pertenece a Grupo Salinas, buscó negociar con el gobierno estatal un subsidio por 400 millones de pesos para financiar a Monarcas.

La compañía pertenece al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien es el segundo hombre más rico de México, con un capital que se estima asciende USD 11,700 millones.

El empresario Ricardo Salinas busca que el equipo de fútbol sea subsidiado con recursos públicos (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

“La postura del gobierno del estado es clara: hará todo lo necesario para que el equipo se quede, pero algo alcanzable en medio de la crisis de COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Sin comprometer recursos económicos estratégicos que hoy nosotros tenemos muy claros: están para el cuidado de la salud y la vida de los michoacanos”, indicó Carlos Herrera Tello, secretario estatal de Gobierno, para el semanario.

La estrategia comercial era mejorar las condiciones económicas para el negocio de la empresa. Anualmente, el club obtuvo 40 millones de pesos, de acuerdo con la publicación, además, de que no pagó por el uso del Estadio Morelos, por el convenio que tenía.

La organización está bajo la administración de TV Azteca desde 1996 y en diversas ocasiones solicitaron subsidios a cambio de mantenerse en la entidad, y han mencionado que para empresa no representa un activo que la genere ganancias.

De acuerdo con ESPN, el acuerdo entre el Gobierno del Sinaloa, que encabeza Quirino Ordaz, con Grupo Salinas sería de no menos cinco años, lo anterior beneficia a la plaza porque es el mismo periodo en el que no aplicará el ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Por otra parte, la comercialización del estadio estará a cargo de los dueños del equipo.

Para la construcción del nuevo estadio de fútbol, el Gobierno de Sinaloa gastó 652.2 millones de pesos (Foto: Twitter/ @QuirinoOC)

El gobierno estatal destinó 652.2 millones de pesos en la construcción de un estadio de fútbol en Mazatlán. El inmueble se empezó a construir sin que tuvieran un equipo que albergar.

“Todo lo que le va a ofrecer el gobierno de Sinaloa a TV Azteca por mudar a Monarcas tienen que ser contratos transparentes, el comodato del estadio, los beneficios, todo esto que ya se ha replicado en otros gobiernos. Además de que utilizan los recursos públicos no es un proceso transparente”, indicó Beatriz Pereyra, periodista de la revista Proceso, para La Octava.

Y añadió que los convenios que estableció el club con el gobierno estatal no son públicos o no existen. “El gobierno de Michoacán no fue transparente ni con la sociedad ni con los medios. Ellos hacen sus arreglos”, añadió.

Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, indicó que no le notificaron del cambio de sede del equipo de Monarcas (Foto: Twitter@Silvano_A)

Ante el anuncio del equipo, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, escribió en sus redes sociales que no había recibido notificación oficial al respecto del traspaso o mudanza, “decisión que compete exclusivamente a ellos, no al gobierno”.

Y solicitó que se valore la permanencia del equipo, por su historia y arraigo. “He sosteniendo pláticas con sus representantes para tratar de encontrar un acuerdo que permita que el equipo se quede aquí”, acotó, pero también prometió que hará lo posible para tener fútbol de primer división en a entidad.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Estadio lujoso y hasta un refuerzo: así se prepara Mazatlán FC para su primer torneo en la Liga MX

Monarcas Morelia hizo oficial su solicitud de cambio de sede a Mazatlán

Las prioridades de Sinaloa: el gobierno gastó 2,088 millones de pesos en seis estadios