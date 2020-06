Coronavirus en México: un reportero deportivo de TUDN murió por COVID-19

A través de un comunicado compartido en redes sociales, la cadena deportiva TUDN anunció la muerte de uno de sus reporteros por coronavirus: Uriel Martínez López, quien se especializaba en beisbol y lucha libre

“Este equipo te va a extrañar, no va a ser jamás el mismo. Por lo mismo, buscaremos honrarte con lo más importante: el recuerdo que nos dejas como ser humano, tu legado como persona y como amigo, y la pasión con que te movías cada día”, escribió Televisa Univisión Deportes Network.

“Fuiste fan de la lucha libre, la cual adorabas; te vimos emocionarte y defender con todo tu corazón al beisbol. Hoy tus Medias Rojas y tus Diablos Rojos del México tendrán a un hincha más desde el cielo. Y cómo olvidar el amor que le profesabas a tu Máquina Celeste del Cruz Azul”, concluyó.

Una compañera de Uriel en las coberturas de beisbol reveló que el reportero de de 34 años sufría por el Covid 19.

Uriel fue recordado por una multitud de colegas y ex compañeros de la casa televisiva quienes dedicaron emotivos mensajes para él y su familia.

“Enterarnos de tu partida nos llena de tristeza y de dolor. Desde el primer momento fuiste una persona sumamente alegre y sencilla, trabajadora, humilde y con ganas de aportar tu granito de arena. Eras un buen hijo, fuiste un gran esposo y un mejor padre”, escribió uno de sus compañeros.

“Te dabas a respetar y a querer por todo aquel que compartía un momento de su día contigo. Nos hiciste ver que se puede aprender de nuevas metas y disfrutarlas. Fuiste fan de la lucha libre, la cual adorabas; te vimos emocionarte y defender con todo tu corazón al beisbol. Hoy tus Medias Rojas y tus Diablos Rojos del México tendrán a un hincha más desde el cielo. Y cómo olvidar el amor que le profesabas a tu Máquina Celeste del Cruz Azul”, escribió otro.

México empieza a retomar sus actividades con un acumulado de 90,664 casos confirmados de coronavirus, mientras que los activos son 16,962 y hay 9,930 fallecimientos.

En este sentido, la curva epidémica en México al 31 de mayo mantiene una tendencia ascendente cuando se combinan los casos confirmados con los casos sospechosos. La carga acumulada informa que existen 3,152 casos nuevos confirmados en 24 horas: un incremento del 3.6% al día anterior.

Por qué en México han muerto personas más jóvenes por COVID-19

En el caso particular del país norteamericano, sobresalen las muertes de grupos más jóvenes de edad.

La distribución de defunciones no ha tenido cambios notorios desde mediados de marzo, cuando ocurrió la primera fatalidad por este padecimiento: la mediana de edad es de 57 años y el rango de 26 a 92 años.

Mientras aumenta la edad también la mortalidad. Sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el principal sanitario del gobierno desde el inicio de la pandemia, indicó que, a pesar de que la distribución de muertes entre rangos de edad “es más o menos la esperada”, “hay algo que llama la atención”.

El funcionario se apresuró a señalar que “la explicación más probable de esta situación” es la “inmensa carga de enfermedades crónicas que tiene nuestro país”. Y es que, entre las defunciones confirmadas, el 44.33% sufría hipertensión; el 39.69% padecía diabetes y el 37.63% de las fatalidades también tenían obesidad.

Es por ello que, más allá de que los mayores de 65 años acumularan la mayor cantidad de defunciones, con casi 70 de ellas en ese rango, le siguen los que tienen entre 55 y 59 años, con casi 40 casos; luego, por encima de los 30 fallecimientos, están los que tenían entre 50 y 54 años y, apenas por encima de las 20 personas, los que tenían entre 45 y 49 años.

Es por ello que las autoridades sanitarias mexicanas ya habían lanzado una campaña enfocada en poblaciones más jóvenes a no descuidarse. “No se confíen, me dirijo a ustedes jóvenes, hombres y mujeres, no se confíen, esta es una epidemia seria, no se lo tomen a la ligera”, indicó López-Gatell en un video pre grabado y publicado este miércoles.

