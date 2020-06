Mapa de coronavirus en México 1 de junio: el riesgoso regreso a la Nueva Normalidad con más de 3,000 contagios en un día

Coronavirus en México Imagen: Jovani Pérez / Infobae México

México empieza a retomar sus actividades con un acumulado de 90,664 casos confirmados de coronavirus, mientras que los activos son 16,962 y hay 9,930 fallecimientos.

En este sentido, la curva epidémica en México al 31 de mayo mantiene una tendencia ascendente cuando se combinan los casos confirmados con los casos sospechosos. La carga acumulada informa que existen 3,152 casos nuevos confirmados en 24 horas: un incremento del 3.6% al día anterior.

Por entidad federativa, la mayoría de casos registrados se concentran en la Ciudad de México con 25,018 el Estado de México con 14,862, y Baja California con 5,075. Por su parte, la minoría se encuentra en Durango con 384, Zacatecas con 292, y Colima con 151.

En cuanto a la distribución de la epidemia activa, del 18 al 31 de mayo los casos confirmados en la Ciudad de México son 4,075, en el Estado de México 2,072, y en Tabasco son 802. Las tres entidades con menor cantidad son Baja California Sur con 99, Zacatecas con 66, y Colima con 44.

Coronavirus por entidad federativa Imagen: Jovani Pérez / Infobae México

Asimismo, la tasa de incidencia de casos activos por 100,000 habitantes en México es de 13.3. En base poblacional, las tasas más altas de incidencia de casos activos están en la Ciudad de México, Tabasco y Yucatán. Las menores se encuentran en Nuevo León, Chihuahua y Zacatecas.

La gráfica de defunciones acumuladas por fecha informa que se incluyen 788 defunciones sospechosas. Las tres entidades con el mayor registro de muertes acumuladas no han variado: la Ciudad de México, el Estado de México, y Baja California continúan a la cabeza. Por su parte, Baja California Sur, Zacatecas, y Colima, son las tres con el menor registro.

Muertes acumuladas por fecha de defunción Gráfica: Jovani Pérez / Infobae México

En el panorama internacional, los casos confirmados y activos (del 18 al 31 de mayo) por región de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se concentran en América: 776,651 casos o 55.1%. Europa registró 272,043 casos o 19.3%. El total de casos confirmados a nivel mundial es de 5′934,936, pero aquellos confirmados en los últimos 14 días son 1,409,270 o el 24%. La tasa de letalidad global es de 6.2%.

En el mapa de casos confirmados acumulados se informó que 70.9% es la tasa de incidencia acumulada por 100,000 habitantes.

En la ocupación y disponibilidad hospitalaria, al 30 de mayo, la Red IRAG reportó que existen 13,449 camas IRAG disponibles y 9,249 (41%) ocupadas. De los 787 hospitales notificantes, 739 o el 94% notificaron al sistema.

Dentro de la disponibilidad de camas para hospitalización general, en el Estado de México hay un 72%, en la Ciudad de México hay un 71% de ocupación, y en Guerrero un 66%.

Por su parte, en las camas con ventilador, para los pacientes más críticos, Baja California registra un 70% de ocupación, el Estado de México 63% y Chiapas 56%.

El subsecretario Hugo López-Gatell dio un mensaje donde nuevamente insistió que no es el fin de la restricción necesaria de la movilidad en el espacio público para seguir mitigando la epidemia de COVID-19.

“Continúa la epidemia y es importantísimo mantenernos con las medidas de mitigación. El primero de junio no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente las actividades sociales económica y educativas. No lo es. El peligro persiste y todo el país se encuentra en semáforo rojo, menos Zacatecas”, enfatizó el funcionario.





