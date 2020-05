“Está para un grande de Inglaterra”: una leyenda de la selección alemana elogió a Raúl Jiménez

REUTERS/Peter Nicholls

Raúl Jiménez lleva casi dos temporadas demostrando un gran nivel con el Wolverhampton de la Premier League, situación que no ha pasado desapercibida para algunos íconos del balompié mundial como Lothar Matthaus.

“Si sigue jugando a este alto nivel al final de la temporada, podría haber gran interés de varios equipos más grandes en Inglaterra que el Wolverhampton”, mencionó el ex futbolista alemán para Fox Sports.

En las últimas semanas, la prensa europea ha dado varias versiones sobre el futuro del delantero Raúl Jiménez. Las versiones más extravagantes son las de un fichaje con el Manchester United y la Juventus.

Sin embargo, el padre del ariete, quien se llama igual que su hijo, aseguró que hasta el momento estas versiones son rumores. "Ahorita son épocas y tiempos de rumores, primero Dios la liga (Premier) el mes que entra ojalá se reanuda y en eso estamos ahorita”, señaló en una entrevista con Medio Tiempo.

Don Raúl aseguró que no hay ofertas en concreto por su hijo. “Lo demás, pues no hay nada. Solo lo que él ha comentado de lo que ve uno que publican, pero no (no hay nada) de momento”, indicó.

Mencionó que esperan a que se reanude la Premier League, que sigue suspendida por la pandemia de coronavirus. “Sí, (cambiar de club o irse a Italia) eso ya vendrá por consecuencia, pero hoy vamos a esperar a que se reanude esto", sentenció.

Sin embargo, el padre del romperedes mexicano contó que Jiménez está feliz con el Wolverhampton. Aunque se siente halagado por las diferentes versiones que lo colocan en equipos importantes del viejo continente.

“Raúl siempre lo ha manifestado así, que es algo muy padre (escuchar que la Juventus y Manchester United lo están buscando); él está muy contento en su equipo, ojalá metiéndose en puestos de Champions y en Europa League de momento. Siempre para él, todo eso será muy gratificante, muy padre escuchar esos comentarios”, aclaró.

Y es que, según diario inglés The Times, la Juventus entró en la carrera por el mexicano para el siguiente mercado de fichajes. De esta manera, la Vecchia Signora pelearía con el Manchester United, quien también busca los servicios del delantero.

Con apenas dos años con los Wolves, Raúl acumula 38 goles, lo que lo convierten en el máximo anotador histórico de la institución. De estos, 26 han sido en la Premier League y 4 en la FA Cup de Inglaterra.

En la actual campaña, que está suspendida por la pandemia de coronavirus, el ariete azteca acumula 2,616 minutos jugados. Además, lleva 13 goles (siete de jugada, tres de cabeza y tres de penal) y seis asistencias.

De estas anotaciones, el 92.3% (12) han sido en los segundos tiempos. Asimismo, es el segundo futbolista con mayor cantidad de disparos en la presente liga inglesa (88) y registra 14.8% de efectividad en remates.

Fue el máximo anotador de Wolverhampton en la Temporada 2018-19. En su primer experiencia en Premier League sumó 3,091 minutos (38 PJ) y marcó 13 goles (ocho de jugada, tres de cabeza y dos de penal).

A sus 28 años, el romperedes ha pasado por grandes clubes en toda su carrera. Debutó en 2011 con las Águilas del América y luego dio el salto a las grandes ligas europeas, con escalas en el Atlético Madrid de España y Benfica de Portugal.

