Sale a la luz el equipo que quiso armar Chicago Bulls tras el retiro de Michael Jordan

Jerry Krause mantuvo discusiones con Phil Jackson (Grosby)

El documental The Last Dance, que muestra cómo se creó una de las dinastías más importantes en la historia del deporte, revivió varias historias y sacó a la luz varias peleas internas. El apuntado como el “villano” de la historia fue Jerry Krause, el por entonces general manager de los Chicago Bulls.

El directivo, uno de los grandes artífices en el armado de los equipos que consiguieron los 6 anillos de la institución de Illinois, mantuvo conflictos con Michael Jordan, Scottie Pippen y Phil Jackson.

Ante el revuelo que se originó tras la emisión de esta serie, la familia decidió filtrar un anticipo de las memorias de Krause, en el que explica las razones que lo llevaron a tomar el camino de la reconstrucción y desprenderse de varias de sus figuras tras el título de 1998. Desde ese entonces, a los Bulls les ha costado ser nuevamente protagonista y en varias campañas deambuló por la parte baja de la tabla en la Conferencia Este.

Jamal Crawford contó los planes de reconstrucción de Jerry Krause (Reuters)

“Él quiere que se le pague dólares de superestrella. ¿Vale la pena el riesgo, especialmente si no podemos encontrar un centro y un ala-pivot fuerte?”, fundamentó en el caso Pip. Sobre MJ, en cambio, fundamentó su salida argumentando que “Michael ha dicho públicamente que no jugará para un entrenador que no sea Phil. Phil nos ha dicho que se fue”.

El encargado de develar los planes de Krause para llevar adelante el armado del equipo fue el experimentado Jamal Crawford. El escolta llegó a la NBA tras ser elegido en el octavo lugar del Draft de 2000 por los Cleveland Cavaliers, quienes inmediatamente lo traspasaron a los Chicago Bulls, donde jugó 4 temporadas.

Durante una conversación en el podcast The Platform Basketball, el deportista comentó el “súper equipo” que quería armar Krause con el espacio salarial que tenía la franquicia. "En mi primer y segundo año en la NBA éramos el equipo más joven de la Liga. Los aficionados ya lo sabían: ‘Aquí hay una reconstrucción’. Y en el primer año al menos éramos todos novatos y teníamos todo aquel ‘cap space’ (espacio salarial)... Entonces Jerry Krause se propuso fichar a Tim Duncan, Grant Hill y Tracy McGrady, que eran agentes libres en el 2000”, explicó.

Grant Hill y Tracy McGrady firmaron con Orlando (Reuters)

“Se pensó que los tres iban a aceptar. Con que sólo lo hubieran hecho dos… ¡boom!", aseguró el ex New York Knicks, Atlanta Hawks, Golden State Warriors, Toronto Raptors, Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves y Phoenix Suns.

Como es sabido, los de Illinois no lograron el arribo de ninguno de sus 3 objetivos y tuvieron que conformarse con el fichaje de Ron Mercer. Tim Duncan eligió extender su vínculo con San Antonio Spurs, donde se convirtió en leyenda y ganó cinco títulos. Tracy McGrady, que luego sería dos veces máximo anotador de la temporada y 7 veces All-Star, dejó los Toronto Raptors para recalar en Orlando Magic. Grant Hill, por su parte, abandonó a los Detroit Pistons y aceptó la oferta de los Magic.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La razón por la que se fue Michael Jordan y se disolvió el plantel de los Chicago Bulls: salen a la luz las memorias de Jerry Krause

Jerry Krause, el “villano” en The Last Dance: el despectivo apodo que popularizó Michael Jordan y cómo se rompió la relación con los míticos Bulls

Una leyenda del fútbol inglés comparó a Messi con Jordan: “Es el mejor de todos los tiempos en este deporte”