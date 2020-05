Una leyenda del fútbol inglés comparó a Messi con Jordan: “Es el mejor de todos los tiempos en este deporte”

El presentador de televisión y exfutbolista Gary Lineker volvió a destacar a Messi y lo comparó con Michael Jordan

El tiempo pasa y cada vez son más los que sitúan a Lionel Messi como uno de los grandes futbolistas de la historia. Es más, incluso algunos lo colocan entre los mejores atletas del deporte en general. Por sus conquistas, pero sobre todo porque se mantiene en un altísimo nivel desde hace más de una década, el capitán del FC Barcelona se convirtió en una personalidad que trascendió su deporte.

Será por eso que una de las leyendas del fútbol inglés y que hoy se desempeña como comentarista del deporte que supo practicar con éxito, llegó a compararlo con, tal vez, el mejor deportista de todos los tiempos. Gary Lineker, histórico delantero de la selección de Inglaterra, que terminó como máximo goleador de la Copa del Mundo México 1986, aprovechó para valorar a Messi y lo puso a la altura de Michael Jordan.

"Jordan tiene una personalidad muy diferente y es mucho más abierto, pero se puede describir a Messi en el mismo sentido, como un ícono cuyo impacto y habilidad trasciende nuestro propio deporte”, destacó Lineker en diálogo con la prensa inglesa.

Y agregó: “No tiene que gustarte el básquet para apreciar a Jordan, igual que no tienes que ser fanático del fútbol para disfrutar viendo a Messi. Como Jordan, Messi es el mejor de todos los tiempos en haber jugado a este deporte".

Jordan ganó seis campeonatos de la NBA y fue elegido en cinco oportunidades como el MVP de la liga (REUTERS/Benoit Tessier)

En épocas diferentes, tanto el futbolista argentino como el ex basquetbolista estadounidense marcaron una era. El legendario 23 fue clave en la globalización de la NBA durante la década del 90 en tiempos donde no existían las redes sociales y los medios digitales recién estaban dando sus primeros pasos en la comunicación. A diferencia de Jordan, el número 10 de la selección argentina irrumpió en el mundo del fútbol para liderar a un equipo como el FC Barcelona y transformarlo en una potencia, gracias a su juego y su capacidad anotadora.

Además de ponerlo en la misma condición que uno de los grandes atletas de todos los tiempos, Lineker volvió a marcar que Messi está por encima de Maradona en su consideración. "Cuando era jugador, estaba asombrado de Maradona debido a su talento supremo, lo que lo hacía parecer diferente a todos nosotros. Messi tiene el mismo efecto”, confesó.

“Nunca pensé que vería a un jugador mejor que Maradona, pero cuando miro a Messi, él hace todo y más de lo que Diego podría hacer. Lo único que Maradona tiene y Messi no es la medalla de campeón del mundo, pero ¿realmente clasificas la grandeza de un jugador según eso?", advirtió el delantero que dio sus primeros pasos en el Leicester City y que luego se mudó a Barcelona para jugar en el equipo catalán durante tres temporadas.

¿Cuáles son las principales características de Messi como jugador para Lineker? El hoy comentarista aprovechó su actual función para destacar todo lo bueno que es el 10 del Barcelona.

Messi se convirtió en uno de los mejores futbolistas de la historia (REUTERS/Albert Gea)

“Es posiblemente el mejor pasador de la pelota que hemos visto: ve cosas que los mortales comunes no ven. Es como si estuviera observando el juego desde arriba mientras lo juega al mismo tiempo. Tener esa visión y conciencia por encima de todo lo demás es lo que lo hace incomparable como jugador y con un talento tan desconcertante. Messi trae alegría y aunque ya no tiene ese ritmo explosivo que tuvo durante años, sigue siendo el tipo de jugador que puede ofrecer algo especial. La realidad nos dice que no nos queda mucho tiempo para disfrutarlo como jugador, por lo que debemos saborear cada minuto”, reflexionó el artillero que anotó 48 goles en 80 presentaciones con la camiseta del seleccionado inglés.

A la espera del regreso del fútbol en España, Lineker piensa que volver a ver en una cancha a Messi será lo mejor de la vuelta de la disciplina, que se vio directamente afectada por la pandemia de coronavirus que afectó al mundo entero. “Cada vez que lo veo jugar, incluso en esos días que no está tan fino, hay momentos en los que piensas ‘¿cómo hace eso?’ Hace tres o cuatro cosas en un solo partido que yo probablemente no haya sido capaz de hacer en toda mi carrera. Hace cosas que nadie puede”, dijo.

“La Liga de España se reanudará a puertas cerradas muy pronto. No será lo mismo sin una multitud, pero Messi es quizás lo único que podremos disfrutar del fútbol sin público. Verlo aunque sea por TV es muy necesario y será muy apreciado por muchos, incluido por mí", concluyó uno de los fieles fanáticos que tiene Messi en todo el planeta.

