Shad Gaspard tuvo un homenaje en la playa donde fue visto con vida por última vez

Shad Gaspard falleció el pasado domingo en un accidente (Foto: Instagram@shadbeast13)

Ha pasado menos de una semana del fallecimiento de la ex estrella de la WWE, Shad Gaspard. Para conmemorar su vida, Siliana Gaspard, su esposa le hizo un homenaje en donde fue visto con vida por última vez.

El pasado viernes Siliana llevó a familiares y a amigos del ex luchador a la playa de Venice, en Los Ángeles, en donde Gaspard se ahogó el domingo pasado, según los informes. La playa se llenó de velas, flores y fotografías del hombre que perdió la vida a los 39 años.

“Hermosa tarde para celebrar la vida y el legado de nuestro querido amigo, Shad Gaspard”, compartió el luchador Joey Ryan, acompañado de varias fotografías del monumento improvisado que hicieron en la playa.

“Esta semana ha sido extremadamente difícil. Esta noche nos reunimos para recordarlo, Shad Gaspard. Estuviste allí con nosotros, sonriendo a todos los que te aman. Impactaste a tantos y esta noche fue prueba de tu poder en la vida y más allá”, escribió la canadiense Taya Valkyrie.

Fotos de Gaspard aparecieron en la playa (Foto: Instagram/Siliana Gaspard)

“Más de 500 personas se presentaron esta noche para celebrar la vida de Shad”, escribió el retirado Bryan Alvarez.

Gaspard murió el domingo 17 de mayo, después de haber ido a nadar a la playa de Marina del Rey junto con su hijo Aryeh, de 10 años. Ambos fueron arrastrados por la corriente, y, cuando los socorristas lograron encontrarlos, el luchador les pidió que ayudaran a su hijo antes, por lo que el pequeño sobrevivió.

“Cuando fue visto por última vez por el socorrista, una ola se estrelló sobre el Sr. Shad Gaspard y fue arrastrado al mar”, detalló entonces el departamento policial.

El lunes por la tarde, Siliana compartió una foto de su esposo con la palabra “Desaparecido” y con detalles de su estatura, peso y de dónde fue visto por última vez. “La última vez que fue visto, tenía shorts para nadar”, agregó la entrenadora. Además, ella pidió que cualquier persona que haya visto al luchador presente cualquier información.

Según Alvarez, más de 500 personas se presentaron al homenaje (Foto: sirciamjewelry)

El departamento de bomberos de Los Ángeles afirmó que aunque el pequeño de 10 años había desaparecido, fue localizado. “Fue evaluado y no requirió transporte hacia el hospital”. Sin embargo, la Guardia Costera de Estados Unidos agregó que mientras trataban de salvar al hijo de la pareja, los socorristas “perdieron contacto visual con su padre”, de acuerdo al portal de E! News.

La búsqueda por el luchador comenzó el mismo domingo, y fue suspendida al atardecer. Después de esto, los rescatistas reanudaron los esfuerzos de rescate a las 7:00 horas del pasado lunes. De acuerdo con el Twitter del departamento de bomberos, se estaba usando tecnología sonar para buscar al hombre de 39 años.

No obstante, fue hasta el miércoles en la madrugada que el cuerpo del Gaspard apareció sin signos vitales. La Policía y el Departamento de bomberos de Los Ángeles recibieron un llamado alrededor de las 2 de la mañana informando que habían localizado un cuerpo que coincidía con la descripción de Gaspard en las cercanías del muelle de Venice Beach en California, según informó el diario Los Angeles Times.

Flores y velas fueron dejadas en el monumento improvisado (Foto: Instagram/Siliana Gaspard)

“Shad era todo nuestro mundo y nosotros éramos suyos. No hay suficientes palabras para describir lo que él significa para todos nosotros. Era nuestro corazón, nuestra alma, nuestro protector, nuestro guerrero. Era una fuerza brillante de la naturaleza, que trajo alegría a muchos a través de su naturaleza alegre y graciosa”, declaró Siliana al diario The New York Times.

Aunado a esto, el mundo del deporte volvió a sufrir un duro golpe, pues la luchadora japonesa, Hana Kimura, falleció el viernes pasado.

