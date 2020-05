La luchadora Hana Kimura presuntamente se suicidó tras ser víctima de ciberbullying

Esta es una de las últimas fotografías de Hana Kimura de 22 años de edad

La luchadora japonesa, Hana Kimura de 22 años de edad presuntamente se suicidó tras ser acosada y agredida en redes sociales, luego de su participación en el popular reality show, Terrace House.

La lamentable noticia fue confirmada por Stardom, empresa en la que trabajaba y era cara principal, quienes solicitaron privacidad para sus familiares.

“Estamos muy apenados de reportar que nuestra Hana Kimura ha fallecido.Lamentamos reportar el fallecimiento de Hana Kimura. Por favor sean respetuosos y permítan algo de tiempo para procesar las cosas y mantengan en sus pensamientos y oraciones a su familia y amigos. Apreciamos su apoyo durante este difícil momento”, dijo la compañía.

Previo a que se confirmara su fallecimiento, la reconocida luchadora realizó una publicación sospechosa en sus redes sociales con un mensaje de despedida y fotografías en las que se veían cortadas llenas de sangre en los brazos.

“Recibo casi 100 opiniones todos los días. No puedo negar que estoy herida. Estoy muerta. Gracias por darme una vida, madre. Fue una vida en la que quería ser amada, gracias a todos los que me apoyaron. Los amo. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humana. Era una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos los amo. Bye. Bye”, fue la publicación junto a las fotos que realizó Kimura.

Dicho mensaje, sería borrado momentos más tarde, por lo que las autoridades japonesas realizan una investigación a fondo para confirmar la razón de su muerte.

Aunado a ello, la luchadora había compartido una historia en su Instagram, en donde aparecía con su gato, con un subtítulo que decía “adiós”.

El ciberbullying del que fue víctima habría comenzado a partir de que apareció en el programa Terrace House: Tokyo 2019-2020, un programa juvenil en el que varios jóvenes, hombres y mujeres viven en una misma casa en busca del amor.

En el reality, la joven habría tenido una fuerte discusión con otra de las participantes, lo que habría enfadado a los fans.

A partir de entonces, el acoso en redes sociales no paró, pues a diario recibía mensajes de odio en su contra, motivos que presuntamente la habrían llevado a la depresión y a su posterior suicidio.

Ella era Hana Kimura

La luchadora nació en 1997 en Japón y desde muy joven estuvo interesada en los deportes de contacto, por lo que desde sus siete años comenzó su carrera en la lucha libre.

Pese a que desde joven estuvo inmersa en el mundo deportivo, fue hasta 2017 que comenzó a ganar reconocimiento profesionalmente.

Ese mismo año, Kimura entraría a Stardom y lucharía junto a su madre en Kioto, ganando el Campeonato Artist of Stardom. Posteriormente ganó el Premio Stardom’s Fighting Spirit Award.

Al ganar experiencia en el cuadrilátero, Kimura hizo varias giras mundiales, incluyendo a México, en donde compartió escenario con Goya Kong y Black Fury.

A la pena se ha unido Goya Kong, quien compartió unas imágenes a lado de Kimura y lamentó que el ciberbullying la orilló al suicidio.

“Aún no lo puedo creer, me acabo de enterar del fallecimiento de Hana Kimura, una hermosa chica de 22 años y que tuve el placer de luchar a su lado en Japón y convivir con ella, tenía todos sus sueños por delante, pero el maldito cyberbullying se los ha quitado”, escribió la luchadora mexicana.

“Neta No es justo que malas personas dañen a otra solo por diversión o porque no tienen nada mejor que hacer descansa en paz Hanita pd. Nunca permitamos que alguien apague nuestra luz!”, añadió.

Pese a estar en Japón, la noticia ha sido lamentada por muchos en todas partes del mundo, gracias a la fama que alcanzó la joven por su exitosa trayectoria en las luchas.

