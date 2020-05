José Juan Macías, el delantero mexicano que está listo para jugar en las mejores ligas de Europa

Si hay un jugador en Chivas que está cerca de emigrar al fútbol europeo es José Juan Macías. La calidad del delantero mexicano de 20 años ha convencido tanto a aficionados como exjugadores del club que puede triunfar en ligas más competitivas.

Uno de ellos es el exdefensa central Héctor “Sansón” Reynoso, campeón con el equipo en el torneo Apertura 2006, quien aseguró este viernes para el diario Récord que “JJ” Macías está listo para comenzar su aventura en el viejo continente, aunque preferiría que primero ganara un campeonato con Guadalajara, pues de esta manera aumentaría su valor y llegaría con mayor experiencia y motivación.

Para el “Sansón”, el actual “9” de la escuadra rojiblanca posee un gran olfato goleador y una espectacular técnica individual, por lo que “sin ningún problema” podría jugar en una de las cinco principales ligas europeas.

Aunque Reynoso considera que la liga española históricamente ha sido más cómoda para los futbolistas mexicanos, señaló que Macías también luciría en ligas más complejas, como la italiana o la inglesa.

Por su parte, Ricardo Peláez, presidente deportivo del Club Guadalajara, declaró en entrevista con ESPN que el joven delantero tiene una gran mentalidad y profesionalismo, por lo que lo apoyarán si se llega a presentar la oportunidad de ir a Europa.

Y es que en los últimos meses se ha vinculado el nombre de Macías con la Real Sociedad de la liga española.

Sin embargo, la crisis económica tras la pandemia del coronavirus (COVID-19) podría frenar su exportación, al menos en el próximo mercado de fichajes en el viejo continente, de acuerdo a con Matías Bunge, representante de varios futbolistas de la Liga MX.

En entrevista con el mismo medio, dijo que las transferencias en verano serán atípicas porque no habrá tantas ventas ni tampoco “bombazos económicos” en los clubes de ninguna liga.

En este próximo mercado en particular creo que habrá menos operaciones, habrá más operaciones de préstamo, algo que en México estamos acostumbrados de tenerlas, pero en Europa los trueques no eran tan regulares. En cambio ahora parece que eso es lo que va a suceder y respecto al tema de fichajes bomba entiendo que alguno siempre habrá pero no en los montos que se han manejado en años anteriores