La judoca Vanessa Zambotti dio detalles sobre el lugar donde se habría contagiado de COVID-19

Vanessa Zambotti reveló en las redes sociales que dio positivo por coronavirus (Foto: Comisión Nacional del Deporte)

El 17 de abril, la atleta Vanessa Zambotti dio a conocer que dio positivo a COVID-19. A más de dos semanas de la noticia, la mexicana señaló que está a punto de vencer a la enfermedad.

En una entrevista con el diario Marca, la judoka contó que pudo contraer la enfermedad en una de las zonas más visitadas en la Ciudad de México. "Ya en cualquier lado te puedes contagiar, obviamente sí hay lugares de más riesgo, yo creo que me contagié en un lugar de más riesgo”, indicó.

“Desde el 20 de marzo he estado haciendo mi cuarentena, solamente salí el 5 de abril, lo recuerdo muy bien, fui al mercado de la Central de Abastos, y yo creo que ahí fue donde me contagié”, aseveró.

Vanessa Zambotti cree haberse contagiado de coronavirus en la Central de Abastos (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

Comentó que días después comenzó con los síntomas del coronavirus, hasta que alcanzó el pico de la enfermedad. “El 9 de abril empecé a tener síntomas, empecé con mucho dolor de garganta, a estar ronca, a estornudar, no tenía tos, y ya de ahí del 9 hasta el 19 o 20 de abril estuve muy enferma, con mucha temperatura, con mucho dolor en los huesos”, señaló.

“Entonces recibí el tratamiento de un neumólogo, y empecé a recuperarme poco a poco, lo último que desapareció fue la diarrea, pero ahorita ya estoy bien y ya tengo siete días sin síntomas", apuntó la mexicana.

Además, explicó que su proceso de recuperación no ha sido fácil, ya que vive junto con otras personas. "Estoy totalmente aislada, hasta que me den mis resultados, yo vivo con una amiga y su novio, ellos me hacen de comer, me dejan mi comida afuera, yo tengo mi baño, limpio y todo, pero ellos nada más me dan de comer y yo ya no tengo contacto con nadie”, detalló.

La judoka contó cómo fue su rutina antes de su positivo por COVID-19, así como su recuperación (Foto: Instagram @vanessazambotti)

La medallista panamericana en tres ediciones consecutivas a partir de los Juegos Panamericanos Río de Janeiro 2007 aseguró que vivió momentos tensos, pues no conseguía un medicamento. “Es muy padre saber que la gente se preocupa por ti, mucha gente estuvo al pendiente, batallé mucho para conseguir una medicina y hubo mucha gente que me ayudó a conseguirla, y estoy muy agradecida por eso”, agregó.

Sin embargo, también dio las gracias por no tener problemas más graves, como para llegar al hospital, o aún peor. "Es un tema que se debe tomar en serio, yo gracias a Dios no tuve que ir al hospital porque nunca me faltó el aire, nunca tuve dolor de pecho, no tuve mucha tos”, aseguró.

Hay casos muy graves de personas que ya están entubadas, es una enfermedad que ataca diferente a todos, debemos tener mucho cuidado

Zambotti agradeció no haber sido hospitalizada (Foto: Instagram/ @vanessazambotti)

La Secretaría de Salud (SSa) dio a conocer que, hasta el corte de este jueves, en México hay 19,224 casos confirmados por COVID-19 y 1,859 defunciones. Además, del total de casos positivos acumulados, únicamente 5,912 iniciaron con síntomas en los últimos 14 días.

En cuanto al número de casos sospechosos acumulados, la cifra asciende a 15,520 y las pruebas que han arrojado resultados negativos suman 52,628. El total de las personas estudiadas con sospecha de coronavirus en el país, según lo informado por la dependencia, es de 87,372.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

La tenista Eugenie Bouchard subasta una cena con ella para ayudar contra el coronavirus

Tensión en Juventus: la razón por la que Cristiano Ronaldo habría filtrado el cuarto positivo de coronavirus de Paulo Dybala

Un golfista estadounidense aseguró que el vodka mata al coronavirus y tuvo que disculparse: “Es una pena que no tengamos sentido del humor”

Emotiva carta de Cesc Fàbregas a su bisabuela, que superó el coronavirus con 95 años: “Es una superheroína”