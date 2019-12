También reconoció que en Barcelona lo tratan bien, pero cuando estuvo adentro de la cancha tuvo varios problemas con la afición culé. “Dentro del campo me han tirado de todo allí. Tengo cicatrices en la cabeza de monedas y mecheros que me tiraron en el Camp Nou. Una vez me acomodé mis partes antes de entrar en vestuarios y me sancionaron un partido. Cristiano lo repitió tiempo después. Dejé ese legado”, comentó mientras reía.