La divertida anécdota de Jorge Campos sobre su participación en el Mundial de Francia 1998

Campos contó una anécdota graciosa cuando participó con México en el Mundial de Francia 1998 (Foto: Cuartoscuro)

Jorge Campos se ha caracterizado por ser una persona extravagante. Desde su etapa como jugador y ahora como comentarista deportivo, el ex arquero ha trascendido por su personalidad transparente y curiosa.

Ahora salió a la luz una divertida anécdota que sucedió antes del debut de la selección mexicana en el Mundial de Francia 1998. En entrevista con ESPN, Santos Escobar, un enlace entre el Tri y la marca ABA Sport, que en ese entonces patrocinaba a lo verdes, contó un “travesura” del ex portero.

Campos era y sigue siendo conocido por sus espectaculares lances y sus extravagantes uniformes. Por eso, en aquel Mundial intentó engañar a la FIFA, a la marca del Tri y a los dirigentes para usar un suéter en el partido inaugural que le había diseñado la marca Nike.

El ex arquero realizó una “travesura” que casi le cuesta su debut en la justa mundialista (Foto: Cuartoscuro)

El Brody quería jugar con la casaca de la marca estadounidense, pero ABA Sport se negó. Ante esta situación, habló con un integrante del vestuario de la Selección Mexicana, para que cambiaran los uniformes. "Jorge Campos le pide un favor a uno de los utileros, a Gonzalo Saldaña, y lo convence para que le ponga la ropa de Nike en sus cosas”, recordó Escobar.

Esto provocó que la FIFA regañara a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) días antes del partido, ya que el número de Jorge en el short y la playera era muy grande. Al saber estas noticias, Manuel Lapuente, entrenador en ese entonces de la selección, se molestó con la marca patrocinadora de manera errónea.

El técnico de la boina regañó al representante de ABA Sport hasta que este le preguntó al técnico: “¿Ya revisó la etiqueta de ese suéter?". “Lapuente se queda sorprendido. Le dije que ese no era ABA Sport. Los de la FMF pensaron que era cosa de nosotros”, comentó.

El Brody quería jugar con la casaca de la marca Nike, pero ABA Sport se negó (Foto: Cuartoscuro)

Sugieren suspender a Campos un partido. Me piden a mí que, si tengo problemas en que juegue y les dije que no. El problema hubiera surgido si juega con el suéter de otra marca

“Alejandro Burillo les reclamó que no era posible que le hicieran esas chingadera y les dijo a los directivos y a Manuel Lapuente que Jorge Campos debía ser suspendido, que no debía de jugar el primer partido del Mundial, pero ellos manejan el futbol como quieren y al final no hubo problema”, sentenció Escobar.

Días después, la selección debutó con Campos en la portería contra Corea del Sur. El ex arquero, que portó un suéter blanco, sólo permitió un gol de tiro libre en la victoria tricolor con un marcador de 3-1.

El ex arquero es comentarista deportivo, pero sueña con ser entrenador (Foto: Cuartoscuro)

Ahora, después de más de 20 años de aquella anécdota, el ex jugador tiene planes para el futuro. En entrevista con ESPN, contó que desea ser director técnico e incluso postularse a la presidencia de la FMF.

“Yo quería ser técnico, tengo la ilusión de ser técnico, incluso presenté proyectos y en uno de ellos iban saliendo las cosas muy bien, pero se cayó. Algún día a lo mejor me animo (a ir por la presidencia de la FMF) ¿por qué no? Pero antes, un año o dos, estaría bien ser entrenador y ya luego lanzarme por ello, para así tener todo el proceso”, apuntó.

