“Morelia me dijo que me iban a mandar a Juárez. Fui allá, perdimos la final contra Lobos. Me preguntaron si quería quedarme o buscar algo en primera. Le dije al presidente que me quería quedar, que quería ascender con Bravos, que me respetaran lo que ganaba. Me dijo que sí hablaría con la gente de Morelia”, contó el ex arquero a ESPN Digital.