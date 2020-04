“Al final no puedes no afrontar ese elefante en la habitación, ese problema que lo sobrevolaba todo, porque las preguntas de los periodistas se sucedían cada día. Nos preguntaban a todas horas por nuestros contratos, y era por culpa de Kevin. Klay no paraba de decir que quería estar en los Warriors toda la vida. Yo decía lo mismo. Habíamos empezado algo, lo habíamos levantado y queríamos acabarlo. Y luego estaba Kevin diciendo que no sabía qué iba a hacer y que no importaba. Pero importaba. Porque él no era el único al que le estaban haciendo esas preguntas. Y claro, él era el último al que eso le importaba porque básicamente no decía nada. Pero yo no lo hacía, yo hablaba y me veía envuelto en la misma conversación todo el rato. Y por eso ese problema permanecía constantemente en nuestro equipo al contrario de lo que consiguió Phil Jackson en los Bulls”.