“Se acercaba la Navidad, y todavía no tenía casa, vivía en un hotel. Llamé a Capello y le dije que no podía aguantar más, pidiéndole que me dejara descansar. Él me miró y respondió claramente: ‘No lo entendiste, no te voy a quitar’”, recordó el italiano, que al mismo tiempo afirmó que en ese momento conoció “al verdadero” Fabio Capello.