Sin embargo, el futuro del ariete de 27 años aún no está determinado, ya que su carta le pertenece al Frosinone de Italia hasta junio del 2021. Aunque no ve con bueno ojo regresar a la Serie B. “Uno nunca sabe, pero no creo. Volver ahí no. Me quedan dos meses de contrato aquí en México y la verdad ahorita no sé si me van a renovar o no, de momento eso es algo que no sé”, añadió.