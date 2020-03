“Me sorprendió mucho las declaraciones del presidente Infantino. No es momento de estar hablando de planificación. En este momento hay que hablar de cómo ayudar, cómo apoyar a los jugadores, a los clubes, a las asociaciones miembro. Priorizar en este momento la salud por sobre la política”, dijo el dirigente paraguayo en una entrevista exclusiva con The Associated Press.