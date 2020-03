“Hoy nos toca un entretiempo difícil. Una concentración que nos prepara para el próximo partido, el más difícil de todos. Somos un solo equipo, que se une a esta disputa, sabiendo que nuestro rival es duro. Pero como sudamericanos demostraremos al mundo que no tenemos barreras, que estamos hechos de garra y que no hay temor que nos pueda vencer”, apunta la voz en off en la filmación.