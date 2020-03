En la primera rueda de partidas, por decisión de la organización, debían enfrentarse los ajedrecistas de una misma nacionalidad, por eso sucedió el choque entre los rusos, Alexander Grischuk (N°4 del mundo), con blancas ante Kirill Aleksenko (N°39). El duelo finalizó igualado tras 40 movimientos de una Apertura Inglesa. También fueron rivales los chinos, Ding Liren (N°4) y Wan Hao (N°12). Ambos fueron protagonistas de varias peripecias para llegar al lugar de juego. Liren, cuya residencia es en Wenzhou (a 800Km de Wuham, el epicentro del coronavirus) cumplió la cuarentena en Moscú, debiendo anticipar su llegada para el 1 de marzo. Mientras que Hao vio alterada su preparación para la competencia, dado que se encontraba en Japón cuando se conocieron los primeros casos de la infección y se le impidió retornar a Pekín obligándolo a viajar directamente hacia Moscú, sin entrenadores ni el material de estudio que había dejado en su hogar en China. Contra todo los pronósticos, Hao con piezas negras logró una brillante victoria (45 jugadas de una Apertura Inglesa) ante su compatriota y uno de los máximos favoritos a ganar la prueba. Lo peor sucedió cuando consultado por el torneo se despachó. “Sólo sigo participando por la fuerte presiones que recibo de parte de la federación China. He sido maltratado con los test que me efectuaron al arribar a este país desde Japón. Lo dije antes y lo reitero: no volveré jamás a Rusia, y este torneo no debió jugarse porque más allá de las medidas preventivas, el riesgo de contagio es muy grande”.