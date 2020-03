La Fiscalía decidió no imputar a Ronaldinho ni a su hermano Roberto después de que el ex futbolista estuvo durante varias horas declarando en la sede del Ministerio Público contra el Crimen Organizado. La ex estrella de fútbol ingresó en territorio paraguayo utilizando un pasaporte falsificado que, según sus palabras, le fue proporcionado por el empresario Wilmondes Sousa, quien también fue detenido.