Ahora, el peruano Yosimar Yotún, mediocampista que ha jugado en las dos Ligas, comentó lo que piensa sobre el nivel futbolístico de los dos países. "En lo personal, yo que he estado en las dos ligas, y no me gusta comparar, pero creo que la Liga MX está un peldaño arriba”, aseguró en una entrevista con el departamento de prensa de la Liga MX.