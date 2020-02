Si bien se convirtió en un ídolo para la afición en estado de Michoacán, el jugador también era consciente del entorno en el que vivía: “México es un país muy complicado por todo lo que está viviendo, pero creo que si no te metes en ningún problema, no te pasa nada. Sólo queda rezarle a Dios que no te ponga en el momento equivocado”.