“Chivahermanos, sobre el video: lamento profundamente mi reacción a la provocación que recibí. Antes de lo que se muestra en el video, recibí tres manotazos en el pecho mientras firmaba una playera y eso me llevó a reaccionar de esa forma cuando debí mantenerme en calma. Ustedes son la base de Chivas y siempre me he dirigido con humildad y respeto”, escribió el lateral.