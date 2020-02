Sobre su retiro, el futbolista aseguró que aún tiene fuerza en las piernas, pero aclaró en qué equipos le gustaría retirarse. “Defiendo al Pachuca ahora con la misma devoción. Tengo pasión por el fútbol. Sin embargo, me gustaría retirarme en el América porque me dio un nombre en México, aunque a River me encantaría volver a terminar todo porque ahí nací, me crié en la casa club y me dieron la primera oportunidad”, señaló.