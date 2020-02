En una entrevista con el diario Marca, Adolfo Ríos, ex portero de Pumas, comentó que la situación de Chuy no es por la edad. "Ahí la situación es que hay una jerarquía. Sí es cierto que ha cometido un par de errores Corona, (pero) no han sido errores por edad, han sido errores de técnica. El último gol que le hacen, intenta sacarla con los puños, cuando es una situación complicada, acertar sacarla por arriba”, explicó.