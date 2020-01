El resto de la jornada se disputará el próximo lunes 6 de enero, son siete encuentros, que están programados desde las 15:45 horas (América vs Juárez) y hasta las 21 horas (Guadalajara vs Cruz Azul y Tijuana vs Querétaro). Mientras que para el 13 de abril está contemplado el clásico regio entre Tigres y Monterrey, en el Estadio BBVA, a la 21 horas.