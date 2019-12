Durante 2014 empezaron a avanzar las investigaciones y en diciembre el canal de televisión alemán ARD informó sobre las acusaciones de corrupción y dopaje sistemático en toda Rusia. Pero no fue hasta noviembre del 2015 que el escándalo no explotó por completo: la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) cerró el laboratorio nacional de pruebas de drogas y suspendió a la Agencia Antidopaje de Rusia por no cumplir con las normas.