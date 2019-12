Enfrente tendrán a una escuadra más limitada, que no ha conseguido buenos resultados. Los de Michigan han ganado 10 y perdido 14, colocándolos en el noveno puesto de la Conferencia del Este. A pesar de ello, los dirigidos por Dwane Casey vienen de ganar 105-103 a los New Orleans Pelicans, lo que los mantiene con esperanzas de hilar otro triunfo y que no se les escapen los playoffs.