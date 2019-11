En esta última convocatoria, para enfrentar a Panamá y Bermudas, no estuvo Javier Hernández en la lista de seleccionados. Al respecto, el goleador del Sevilla habló con Fox Sports y comentó: “A mí no me han dicho absolutamente nada, la verdad no me han convocado y es muy claro”. Sin embargo, aseguró que Martino “también ha sido muy claro de que si existiese una cosa así, ya me lo hubieran hecho saber”.