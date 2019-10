La noticia generó una revolución porque hace dos años el delantero argentino de 31 años también estuvo involucrado en un accidente de tránsito cuando el taxi que lo trasladaba hasta el aeropuerto de Amsterdam (Holanda) perdió el control e impactó contra un poste. “Por las dudas me pongo el cinturón, dije. Pero el cinturón no me abrochaba bien. Me lo puse y a los 15 segundos chocó”, confesó por entonces el Kun, quien por la colisión sufrió un fractura en la costilla y pasó varias semanas alejado de la actividad.