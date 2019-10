“Lo primero que me fijé de Márquez fue ver qué rápido era en la pista. Luego su familia, su entorno, que insisto, es clave para un chico que recién comienza. Me llamó la atención su madurez siendo un chico de 12 años, pero me hablaba como si tuviera 25. Ya se manejaba como un profesional. Él siempre estaba en el box limpiando la moto mientras los otros estaban afuera, jugando o divirtiéndose, algo normal para chicos de su edad. Pero Marc, empezando su adolescencia, ya estaba focalizado. Mostraba una gran pasión por este deporte. Era llamativa la atención que me prestaba cuando le daba un consejo. Le decía ‘mira, acá puedes frenar más tarde o acá te cierras un poco’ y él siempre tomaba lo que le decía, algo difícil en alguien de 12 años”, destaca.