Abuso físico y psicológico: el drama de la gimnasta mexicana Elsa García con entrenadores franceses

“Quiero tocar un tema que es delicado. Quiero hablar de las agresiones físicas, psicológicas y verbales que recibí en todo este proceso selectivo rumbo al mundial, en el campamento de entrenamiento de portugal, la copa del mundo y los entrenamientos previos a este mundial (Stuttgart) por parte de los coordinadores técnicos franceses, Eric y Cecile Demay. Estas mismas agresiones se vieron reflejadas hacia mi entrenador y esto llevó a que finalmente tuvieran un acto de venganza personal y que me dejaran fuera del all around para poder pelear la clasificación olímpica individual, y más aún cuando venía yo de ganar un segundo lugar en barras en la copa del mundo de portugal”.