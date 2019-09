En febrero, el sitio Daily Telegraph, informado por fuentes anónimas del club galés, explicó cuál es el argumento del que se sostienen los abogados para que la institución no pague el fichaje del argentino: “Se consideró que el contrato de Sala en Cardiff no cumplía con las reglas de la Premier League y se lo devolvieron para que él firmara una enmendada”. El objetivo será entonces declarar nulo el contrato firmado y para esto deberán demostrar que Sala aún no era futbolista del Cardiff y que tampoco había sido dado de baja en el Nantes, conjunto que mantiene el reclamo por la transferencia.