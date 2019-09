Matosas rechazó la noción sobre una posible revancha en el fútbol mexicano. "¿Revancha? No, no lo considero, si tengo cuatro campeonatos. Sinceramente no me esperaba la respuesta de la gente, pero me ha encantado, creo que llego un lugar muy bueno para hacer fútbol", concluyó, después del recibimiento de una parte del San Luis en el aeropuerto de la ciudad.