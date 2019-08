"Shaq me lo contó. Por aquel entonces en los Suns jugaba Gordon Giricek, que solía tirar casi cada balón que pasaba por sus manos. Poco después, Shaq empezó a decir: 'Hey chicos, esta es la señal (y puso su pulgar hacia abajo). Cuando haga esto, no le den más el balón a Gordon'. Yo le pregunté '¿dónde sacaste eso?' y él me dijo: 'Cuando Kobe era joven solía tirar siempre, así que el resto teníamos este código universal que significaba que Kobe no debía recibir más el balón'", explicó Bell.