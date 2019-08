Otros personajes ligados al deporte que han sido condonados por el SAT pese a que eran morosos por omitir pagos asimilados a salarios son el ex DT del Tri, Juan Carlos Osorio; el ex delantero del Morelia, el peruano Raúl Ruidíaz; el ex CEO de Chivas, José Luis Higuera, y quien fuera jugador de Rayados, Walter Gargano.